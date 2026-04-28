Jimmy Kimmel「準寡婦」玩笑激怒白宮　辯指特朗普夫婦年齡差距大

美國白宮記者晚宴4月25日發生槍擊事件，在槍擊發生前兩天，美國名嘴Jimmy Kimmel曾在其節目拿第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）開玩笑，指對方像一位「準寡婦」，此事在槍擊事件發生後引來熱議。Jimmy Kimmel最新在節目解釋稱，當時的玩笑是指特朗普（Donald Trump）與梅拉尼婭之間23歲的年齡差，並非煽動暗殺。



Jimmy Kimmel在23日的節目中，形容梅拉尼婭美麗且容光煥發，就像一位準寡婦。而他當晚的主要內容，是講述特朗普家庭與已故富豪、淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

梅拉尼婭27日在社交平台發帖稱，Jimmy Kimmel充滿仇恨和暴力的言論，旨在分裂國家，針對她家人的言論並不好笑。梅拉尼婭稱，Jimmy Kimmel的言論具有危害性，「這樣的人不應該有機會每天晚上進入我們的家中散播仇恨」。

Jimmy Kimmel後在深夜清談節目《Jimmy Kimmel Live!》中解釋指，當時的笑話指的是特朗普與梅拉尼婭之間的年齡差，稱「他（特朗普）快80歲了，而她（梅拉尼婭）比我還年輕」。

Jimmy Kimmel亦補充稱，「無論如何，這不是煽動暗殺，他們也知道這一點。多年來，我一直公開反對槍支暴力」。