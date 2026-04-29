Jimmy Kimmel「準寡婦」玩笑激怒白宮　華府提前對ABC檢討續牌

美國廣播公司（ABC）深夜脫口秀主持人、名嘴Jimmy Kimmel於白宮記者晚宴槍擊事件爆發前數日，在其節目上嘲諷美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）即將成為準寡婦（expectant widow）引發巨大爭議，並先後遭梅拉尼婭及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批評。聯邦通訊委員會（FCC）4月28日下令，提前對ABC旗下的8個電視台進行續牌檢討 。



路透社報道，要提前審查牌照的8間電視台，分別位於弗雷斯諾（Fresno）、洛杉磯（Los Angeles）、芝加哥（Chicago）、三藩市（San Francisco）、紐約（New York）、費城（Philadelphia）、休士頓（Houston）和位於北卡羅來納州的達勒姆（Durham）。

2026年3月15日，在美國加州舉行的第98屆奧斯卡頒獎典禮上，名嘴Jimmy Kimmel發表講話。 （Reuters）

上述電視台最遲要在5月28日提交答覆，ABC母企迪士尼公司稱它們已收到FCC的通知，公司已準備透過適當的法律途徑，證明它長期以來一直完全遵守當局的規定，為當地社區提供值得信賴的新聞、緊急資訊和公益節目。

針對Jimmy Kimmel的「準寡婦」玩笑，梅拉尼婭形容前者是個懦夫，並質疑ABC領導層還要容忍其惡劣行徑多少次；特朗普則認為Jimmy Kimmel的言論煽動暴力，呼籲ABC立即將他解僱。

這張攝於2025年11月7日的設計圖片中，可以看到一部放置於筆記型電腦鍵盤上的智慧型手機，後者螢幕上則顯示着美國廣播公司（ABC）的標誌。（Getty）

Jimmy Kimmel其後在節目澄清，當時的玩笑是指特朗普與梅拉尼婭之間23歲的年齡差，並非煽動暗殺。