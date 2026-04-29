大馬爆偷車底催化器案　舊車最易被盜　拆稀有金屬黑市價貴過金

由於汽車排氣系統所用稀有金屬需求強勁，馬來西亞全國範圍內的汽車催化轉換器（catalytic converter）竊案呈上升趨勢。



催化轉換器有鉑（Platinum）、鈀（Palladium）和銠（Rhodium）等貴金屬，其中銠的價格高於黃金；催化轉換器在黑市每個可賣500令吉至1500令吉（約1000至3000港元）。

馬來西亞全國範圍內，汽車催化轉換器竊案呈上升趨勢。（Getty Images）

據《星報》報道，這類竊案大多發生在住宅區、公共停車場和交通樞紐。車輛若長時間停放和無人看管，尤其是過夜停放，最容易成為竊賊目標。

一名汽車服務中心高級經理說，催化轉換器位於車底排氣系統，主要用於減少有害廢氣排放。雖然每個轉換器內的鉑、鈀和銠只有數克，但仍可賣出高價。

廢車零部件商卡馬魯丁說，三至七克的鈀可賣300令吉至1200令吉（595至2380港元），一至兩克的銠可賣1400令吉至2800令吉（2776至5552港元），一至三克的鉑可賣120令吉至500令吉（238至991港元）。

數分鐘內切斷偷走 舊車含金屬量高成主要目標

卡馬魯丁說，竊賊通常鑽入車底，用便攜式切割機在數分鐘內割下催化轉換器。贓物隨後被賣給廢料或回收業者，再由犯罪集團拆解提取貴金屬。

割下催化轉換器。贓物隨後被賣給廢料或回收業者，再由犯罪團伙拆解提取貴金屬。（示意圖，Getty Images）

他說，由於催化轉換器價值高，二手貨也越來越難找，偷來的轉換器在黑市通常可賣500令吉至1500令吉（991至2975港元），平均每個可賣約1000令吉（1983港元），視大小和車型而定。

卡瑪馬魯丁也說，舊款車尤其容易成為目標，因為早期車型的催化轉換器通常含有較高濃度的貴金屬。

舊款車尤其容易成為目標，因為早期車型的催化轉換器通常含有較高濃度的貴金屬。（Getty Images）

維修費可達過萬元 零件被偷車主損失慘重

對車主而言，催化轉換器一旦被偷，更換成本相當高。低端副廠零件約800令吉（1586港元），原廠零件則介於5000令吉至7000令吉（9916至1.38萬港元），視車型而定。

催化轉換器竊案增加，與全球金屬價格走勢密切相關。鉑、鈀和銠除了用於汽車排放系統，也廣泛應用於化學加工和電子工業。贓物拆解後取得的貴金屬，許多會重新進入全球供應鏈，並出口至中國等地用於提煉和製造。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】