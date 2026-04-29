美國防部正式要求國會批准更名「戰爭部」　料耗資5200萬美元

美國國防部（Pentagon，又稱五角大樓）4月28日正式向國會提交請求，要求立法將部門名稱更改為「戰爭部」（Department of War），並估計此項更名將耗費納稅人約5200萬美元，引發兩黨議員激烈爭論。



據霍士新聞（Fox News）4月28日報道，此更名源於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於去年秋季簽署的一項行政命令。提案中稱，此變更是「對我們核心使命——戰鬥並贏得戰爭——的重要性與崇高性的根本提醒」，部分共和黨議員表示支持。

圖為2026年4月13日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓會發表講話。 （Reuters）

根據五角大樓提交的立法提案，預計總費用約5200萬美元將用於各項變更，其中4460萬美元撥給國防機構及部門實地活動，350萬美元給各軍事部門，300萬美元用於國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的辦公室及華盛頓總部服務，40萬美元分配給參謀長聯席會議、作戰司令部及國民兵局。

更名涉及對聯邦法律約7600處的修改，目前五角大樓網站、社交媒體帳戶及赫格塞思辦公室門牌均已改用新名稱。

民主黨議員強烈批評此舉。眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）指出，在美國民眾無力負擔雜貨開支之際，五角大樓卻要求數千萬美元用於改名。前共和黨議員阿馬什（Justin Amash）亦在社交媒體上批評此舉「突顯了總統行為的脫軌、違憲與非法」。