加拿大槍擊案受害者家屬起訴OpenAI
撰文：聯合早報
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加拿大一宗大規模致命槍擊案受害者家屬星期三（4月29日）在美國起訴OpenAI和公司首席執行官奧特曼（Sam Altman），指控OpenAI早在案發前八個月已將槍手識別為「可信威脅」，卻未報警。
路透社報導，這宗訴訟已提呈三藩市聯邦法院，指控OpenAI高管之所以沒有聯繫警方，是因為擔心這會暴露ChatGPT平台上大量與暴力有關的對話，從而危及公司即將進行的近1萬億美元（約1.28萬億新元）規模首次公開募股的進程。
今年2月，不列顛哥倫比亞省圖姆布勒裡奇鎮發生校園槍擊案，嫌疑人曾使用ChatGPT查詢與犯案相關內容。事件共造成九人死亡，包括嫌疑人。
OpenAI的發言人稱，這場槍擊事件是「一場悲劇」，並強調公司對利用其工具協助實施暴力行為採取零容忍政策。
OpenAI首席執行官奧特曼上周對此致歉，承認公司未能及時向執法部門通報嫌疑人曾使用的ChatGPT帳號。這個帳號早在案發前約八個月已因違反使用政策被封禁。
原告代表律師埃德爾森說，他計畫在未來幾周內代表其他受此次槍擊事件影響的人，針對OpenAI再提起二十多宗訴訟。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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