WSJ：美國擬邀各國組新國際聯盟　推動重新開放霍爾木茲海峽

《華爾街日報》報道，美國務院4月28日向各美國駐外大使館發內部電報，呼籲外交官們敦促外國政府加入一項由美方領導的聯盟計劃，以推動重新開放目前因伊朗戰爭而遭封鎖的霍爾木茲海峽。



報道指，國務院在電報中提及，該計劃名為「海上自由聯盟」（Maritime Freedom Construct），聯盟成員之間將會就相關行動共享資訊、進行外交協調並執行制裁。

這張攝於2026年4月22日的照片中，可以看見船隻在阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

該聯盟將由美國務院和美軍中央司令部（CENTCOM）聯合運作，前者擔當外交行動中心，後者則為商業航運提供實時海上情況資訊，協調夥伴國軍方之間的訊息共享。

「海上自由聯盟」並非軍事同盟，但電報指示美國外交官在相關事宜上，詢問外國政府是否願意成為美國的「外交和/或軍事合作夥伴」。

檔案照片：在這幅2025年6月22日拍攝的插圖中，顯示霍爾木茲海峽與伊朗的地圖，置於美國總統特朗普的3D列印微縮模型後方。（Reuters）

報道指，美國推動牽頭建立一個旨在推動重新開放霍爾木茲海峽的聯盟，與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前公開的表態背道而馳，後者曾要求重新打通海峽的任務應由歐洲盟友帶頭負責。

目前英國及法國已牽頭組建多國部隊，擬於伊朗戰爭長期停火後，於海峽保護商船及展開掃雷行動。電報指，「海上自由聯盟」將充當其他多國護航行動的補充計劃。