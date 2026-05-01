白宮晚宴槍擊｜司法部公布CCTV影片　否認特勤局員工遭自己人誤傷

美國華盛頓特區首席聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）4月30日（周四）在X平台公布一段白宮記協晚宴槍擊案的閉路電視影片，顯示槍手艾倫（Cole Tomas Allen）當晚強闖安檢並向一名身穿防彈背心的特勤局人員開槍，以此否認特勤局人員是遭自己人誤傷。



《衛報》（The Guardian）報道，皮羅發文稱，「影片顯示艾倫在白宮記者晚宴上試圖刺殺總統時，有向一名美國特勤局特工開槍。沒有證據顯示這次槍擊事件是自己人誤傷。」皮羅亦稱，影片還顯示，疑犯在襲擊前一天曾在希爾頓酒店附近踩點。

雖然影片顯示特工朝艾倫開槍時，槍口閃現四道火光，但目前尚不清楚艾倫是否在將槍口對準該特工後也開了槍。

美國特勤局局長科倫（Sean Curran）此前向霍士新聞（Fox News）表示，艾倫並非被特勤局的槍火攔下，而是被一個用來運送金屬探測器的箱子絆倒。

2026年4月25日，美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，美國當局確認，嫌疑人為一名31歲的加州男子艾倫（Cole Tomas Allen），目前已被依法拘留。（Reuters）

柯倫也重申了政府的說法，即艾倫先開槍，擊中了還擊的特工。但這說法遭到艾倫辯護律師質疑，且《華盛頓郵報》亦在分析閉路電視影像後提出異議——該分析顯示僅有4發子彈被射出，且全數出自特勤局特工之手。