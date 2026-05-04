「特朗普收嗲」反美廣告牌現身德黑蘭　疑諷華府無力重開霍爾木茲

伊朗局勢陷入僵局之際，伊朗再向美國發起新一輪文宣戰。伊方5月2日在德黑蘭的街頭豎立一幅巨型廣告牌，廣告圖以美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的臉孔作主體，但其鼻子與上唇位置卻被形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶擋着，口部位置則被縫合起來，似乎是諷刺美方無力重新開通目前遭封鎖的海峽。



美國 《紐約郵報》2日報道，該巨型廣告牌的右方還配上「瀕臨崩潰點」（At the Breaking Point）的英語及波斯語字句，以嘲諷特朗普現時處境。

特朗普3日已表示，美國將展開行動，協助滯留的船舶安全駛離霍爾木茲海峽；伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲（Ebrahim Azizi）則警告，此舉將被視為違反停火協議，並強調海峽將不會被前者的「荒謬帖文」所管理。

報道提到，另一塊位於德黑蘭地鐵的小型廣告板，也在霍爾木茲海峽問題上諷刺特朗普。圖中形似特朗普的人物跪在地上，同時伸出手拿著一沓現金。右邊則引述有關伊朗收取海峽通行費的路透社評論文章，並寫道：「路透社：伊朗每年從霍爾木茲海峽獲得1000億美元收入。」

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

自伊朗戰爭爆發後，德黑蘭除了在軍事上還擊外，還一直透過各種方式文宣進行輿論戰，向美國施壓或爭取其他國家支持。