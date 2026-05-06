漢坦病毒｜郵輪將靠岸西班牙加那利群島　3名病患移送荷蘭救治

一艘在大西洋航行的郵輪上5月3日疑似爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情，世界衛生組織（WHO）表示已有2宗確診個案，另外5宗懷疑個案中，有3人死亡，1人情況危殆已送往南非救治，1人最初有發燒但現已好轉。西班牙與佛得角5日分別聲明通報病人與船隻去留，其中郵輪將前往西班牙加那利群島，3名病人則將移送荷蘭救治。



西班牙衛生部周二晚表示，將在摩洛哥西南部的加那利群島接收「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪，醫療團隊將在船隻靠岸後對所有乘客和船員體檢，並會將他們送回各自的國家。

世衛位於瑞士日內瓦的總部外貌。（Reuters）

西班牙衛生部補充，佛得角無法對病人執行救治，而加那利群島是位於佛得角北方且距離最近的、擁有救治能力的地點，而西班牙有道德與法律義務提供援助。佛得角衛生部則指出，3名病人預料在未來數個小時內，搭乘2架救援機撤離，其中一架已經抵達佛得角，另一架預計很快也會抵達。

WHO指出，疫情爆發時間介乎4月6至28日期間。一經染疫後，病人可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、惡心和視力模糊。其他症狀可能包括臉部潮紅、眼睛發炎或發紅和出疹。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。死亡率介乎少於1%到15%不等。

「洪迪厄斯號」郵輪由荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions營運，船隻最多能搭載170人，共有80間客房，船長107.6米寬17.6米。郵輪3月20日從阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）出發，承載來自23個國家的約150人，預定5月4日在佛得角（CapeVerde）結束航程。佛得角島國在事發後表示，出於謹慎考慮，不允許懸掛荷蘭國旗的「洪迪厄斯號」停靠。