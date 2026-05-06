英媒：英美財長就伊朗戰爭議題爭執　李韻晴當場稱「不是你下屬」

英媒引述消息人士指，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於4月15日在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織春季會議期間，就伊朗戰爭問題發生激烈爭執。



《衛報》5月5日引述消息人士報道，爭執源於李韻晴在會議前公開批評美國發動伊朗戰爭。她於4月14日表示，對美國在沒有明確退出計劃的情況下參戰感到「非常沮喪和憤怒」，並稱這場戰爭是「愚蠢之舉」。她指責美國從未明確戰爭的目的，且不確信衝突使世界更安全。

2026年4月22日，美國華盛頓，財長貝森特（Scott Bessent）在國會山出席參議院撥款委員會聽證會。（Reuters）

李韻晴稱不是對方下屬

據報貝森特在4月15日的會面中嚴厲指責李韻晴的言論，並提及伊朗可能對英國發動核攻擊的威脅。李韻晴則回應稱自己並非對方的下屬，且不喜歡他的語氣。一位英國官員證實，李韻晴在私下對貝森特表達與公開場合一致的觀點。

英國政府在外交方面與美國的分歧已引發美國總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）的強烈反彈。特朗普近期威脅要撕毀已達成的貿易協議、以加徵關稅方式回應英國的數碼服務稅，甚至承認阿根廷對福克蘭群島的主權主張。但局勢在國王查理斯三世及王后訪美後略有緩和，特朗普隨後宣布取消對蘇格蘭威士忌的關稅。