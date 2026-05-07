法國航母駛向紅海擬護航受困海峽船隻 馬克龍籲解除封鎖自由航行
撰文：官祿倡
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法國國防部5月6日表示海軍「戴高樂號」（Charles de Gaulle ）航母連同打擊群正穿越蘇伊士運河駛向紅海南部，旨在加強地區安全，並為霍爾木茲海峽多國護航行動做準備。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當日稍晚與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通話，呼籲無條件解封霍爾木茲海峽，恢復戰前自由航行的情況。
英法兩國為一項聯合護航行動已籌備數週，馬克龍在社交平台發文指出，這項由英法主導行動旨在恢復霍爾木茲海峽海峽的航行自由，還有助於恢復船東和航運保險公司的信心，他強調自己在與佩澤希齊揚的通話中，請對方把握與美國談判的機會，好盡快讓海峽恢復戰前情況。而馬克龍也表示自己會與特朗普討論這個議題。
《華爾街日報》報道引述法國官員指，伊朗同意在美國解除封鎖伊朗碼頭後，重開霍爾木茲海峽並與美國進行談判，而英法主導的護航行動便可在此背景下啟動。
紅海位於非洲東北部與阿拉伯半島之間，船隻通過曼德海峽之後沿亞丁灣一路北上，就能抵達霍爾木茲海峽外的阿曼灣。
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