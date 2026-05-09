英國地方選舉｜左派綠黨崛起　黨魁Zack Polanski被喻英版曼達尼

英國5月7日舉行的地方選舉結果塵埃落定，執政工黨及在野保守黨頹勢未止，改革黨成為大贏家。而在這場選戰中，另一政黨綠黨（Green）同樣趁勢崛起，在43歲的黨魁波蘭斯基（Zack Polanski）帶領下成功取得突破，一改兩大老牌政黨長期佔據當地政壇的局面。



波蘭斯基是誰？

波蘭斯基原名保登（David Paulden），為猶太裔、同性戀者；曾學戲劇、做過催眠治療師，後投身政壇。他的政治生涯始於自由民主黨，曾兩次代表該黨競選倫敦議會議員未遂。

波蘭斯基在2017正式轉入綠黨， 2021年當選倫敦議會議員，2022年當選為綠黨副領袖， 2025年9月以壓倒性優勢當選綠黨領袖。自他上任後，綠黨支持率穩步提升，今年2月還贏得歷史首次議會補選，奪取工黨把持近百年的選區。

2026年5月3日，英國綠黨黨魁Zack Polanski出席英國廣播公司（BBC）的節目後，離開BBC位於倫敦的廣播大樓。（Reuters）

波蘭斯基的主要立場是什麼？

波蘭斯基主張「生態民粹主義」（eco-populist），承諾「每天努力實現環境、社會、種族和經濟正義」。他提出向億萬富翁徵稅、強化工人權利、實行15英鎊時薪等。

他還重新定義「民粹主義」，稱其應代表99%民眾利益，而不是那1%的富人利益，並表態反對以色列對加沙的行動，呼籲英國停售武器。

2026年5月3日，英國綠黨黨魁Zack Polanski出席英國廣播公司（BBC）的節目後，離開BBC位於倫敦的廣播大樓。（Reuters）

波蘭斯基在選舉中面臨甚麼挑戰？

英國地方選舉前夕，波蘭斯基因兩名猶太人受襲與倫敦警察爭執，他在社交媒體批評警察「暴力踢打一名精神病患者的頭部」，隨後為此道歉，其支持率大幅下滑。

同時，綠黨多名候選人因發表反猶言論遭指控，儘管波蘭斯基表明黨內絕不容忍反猶、伊斯蘭恐懼和任何形式的仇恨等，但民調顯示相關指控或導致選票流失。

雖然有專家預測，綠黨雖能從工黨手中贏取席位，但難以掌控地方議會。不過由該黨在英格蘭及蘇格蘭地方議會合共新增超過380席、首度取得多個英格蘭及威爾斯議會控制權的結果來看，波蘭斯基所帶領的綠黨已成為另一股不可忽視力量。