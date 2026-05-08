魯比奧晤教宗良十四世　緩和教宗與特朗普分歧　促進雙邊關係

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月7日訪問意大利羅馬，他行程中有前往梵蒂岡面見天主教教宗良十四世，並一同會晤其他教廷高層。美國國務院公告指兩人討論「中東情況以及西半球相互關心的議題」，稱今次會晤體現雙方持久的夥伴關係。



今次是教宗良十四世就任近一年以來，首次與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導旗下政府的內閣官員會面。梵蒂岡指今次會晤氛圍友好，兩國重申促進雙邊關係發展的承諾，雙方還就地區與國際上局勢交換意見，尤其關注飽受戰爭、政治緊張局勢及嚴峻人道危機困擾的國家，包括一些非洲和中東國家，例如黎巴嫩與伊朗，並且還有討論古巴。

2026年5月7日，梵蒂岡，圖為教宗良十四世會晤美國國務卿魯比奧，雙方互相交換禮物。（Getty）

魯比奧在梵蒂岡停留超過2個半小時，之後乘車離開。

教宗良十四世近月多次表達反對美國同以色列向伊朗採取軍事行動，以及特朗普的反移民政策，因而遭到特朗普多番批抨。外界因此關注教廷與特朗普政府之間關係。特朗普日前受訪時更錯誤指稱教宗覺得伊朗擁有核武並無問題，會危及很多天主教徒的安全，教宗回應指，他只是宣揚福音及和平，教會一直反對核武，如果有人想批評他，請拿出事實。