世衛：漢坦病毒種類為安第斯病毒　屬唯一已知人傳人種類

世界衛生組織（WHO）說，「洪迪厄斯號」（MV Hondius）遊輪暴發的疫情涉及的漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）種類為安第斯病毒（Andes virus），疫情引發更廣泛公共衛生風險依然較低。



新華社報道，世衛周四（5月7日）就近日備受關注的洪迪厄斯號遊輪漢坦病毒疫情舉行新聞發布會，通報迄今收到八宗病例報告。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在會上說，已報告的八宗病例中，五宗已確診為漢坦病毒，三宗為疑似病例。

圖為2026年4月29日，世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日內瓦出席簡報會。（Reuters）

譚德塞說，本輪疫情涉及的漢坦病毒種類是安第斯病毒，這種病毒發現於拉丁美洲，是目前已知唯一能夠在人與人之間有限傳播的漢坦病毒種類。

在以往安第斯病毒疫情中，它的人際傳播與密切或長時間接觸有關，尤其是家庭成員、親密伴侶、提供醫療服務人員間的密切接觸，「就目前情況來看，似乎確實如此」。

譚德塞透露，最早報告的兩個病例曾前往阿根廷、智利、烏拉圭進行觀鳥之旅，期間還參觀了已知攜帶安第斯病毒的鼠類出沒的地點。

世衛正與阿根廷衛生部門合作，了解這對夫婦的行蹤，並安排從阿根廷向五個國家的實驗室運送2500套病毒檢測試劑盒。

圖為郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），攝於2026年5月6日（Reuters）

譚德塞說，鑑於安第斯病毒的潛伏期可長達六週，未來可能還會報告更多病例。他同時強調，雖然這是一宗嚴重的疫情事件，但世衛組織評估認為，對公眾健康造成的風險仍然較低。

據介紹，世衛正與多個國家政府和合作夥伴共同應對疫情。譚德塞說：「我們的首要任務是確保受影響的患者得到治療，確保船上其他乘客的安全和尊嚴得到保障，並防止病毒進一步傳播。」

譚德塞向西班牙政府表示感謝，目前涉疫遊輪正駛往西班牙加那利群島接受安置。

本文獲《聯合早報》授權轉載

