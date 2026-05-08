漢坦病毒｜12國發布高度警戒狀態　阿根廷將對鼠類進行病毒檢測

大西洋一艘郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）近日爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）感染群組，至少3死，2名新加坡居民目前在郵輪上接受隔離。曾搭乘該郵輪的乘客於4月從聖海倫娜島（Saint Helena）返家，目前已有12個國家發布高度警戒狀態，因乘客或會將致命病毒帶回國。此外，阿根廷宣布對包括鼠類在內的囓齒動物進行漢坦病毒檢測，因先前有兩名死者被懷疑曾在阿根廷接觸老鼠。



綜合外媒報道，至少有29名「洪迪厄斯號」乘客已離船返家。世衛（WHO）周四（5月7日）在新聞發布會上表示，已通知加拿大、丹麥、德國、荷蘭、新西蘭、聖基茨和尼維斯、新加坡、瑞典、瑞士、土耳其、英國及美國，需警惕潛在的感染病例。

美國疾病管制與預防中心（CDC）已將漢坦病毒疫情列為「3級」緊急響應，這是最低級別的緊急啟動措施。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦在發布會上表示，「在登船前，有兩例病例曾前往阿根廷、智利和烏拉圭進行觀鳥之旅，期間還造訪已知攜帶安第斯病毒的鼠類棲息地」。

圖為郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），攝於2026年5月6日（Reuters）

阿根廷衛生部表示，囓齒類動物的誘捕及檢測工作將在南部城市烏斯懷亞（Ushuaia）進行，衛生官員認為疫情可能起源於此。

此外，兩名感染病毒的英國公民經治療後病情有所好轉。一名69歲男子在南非約翰內斯堡（Johannesburg）接受重症監護，另一名56歲的探險嚮導則在荷蘭接受治療。