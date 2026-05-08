特朗普將訪華　料伊朗戰爭成主要議題　美媒：企業高層團或減半

美國總統特朗普（Donald Trump）擬下週訪華，美媒5月7日指，預料伊朗戰爭會成為「習特會」的主要議題，或將影響在關稅和稀土等議題的進展。報道又引述消息人士指，陪同特朗普出訪的美國企業高層團，人數可能會較原先提出的20多人名單減半。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）指，伊朗戰爭很可能成為特朗普與中國國家主席習近平峰會的焦點，繼而縮小解決關稅和稀土供應等問題的空間。

報道引述來自美方的消息人士指，美國政府拒絕中國的一個邀請，即安排中國高級領導人與美國企業行政總裁之間舉辦行業會談的提議，美方認為這可能會令美國企業跟北京走得太近。

2026年5月6日，美國華盛頓特區，圖為特朗普出席白宮活動並發表講話。（Reuters）

報道稱截至周二，白宮仍未正式邀請企業高層隨特朗普出訪，最初計劃的20幾人名單，最後可能會縮減一半。預料波音、花旗集團的行政總裁會隨特朗普出訪，且波音會確定來自中國的大訂單。

美媒Semafor則引述消息人士指，特朗普政府計劃邀請來自英偉達、蘋果、埃克森美孚（Exxon Mobil）、波音等多間巨頭企業的行政總裁，隨同團隊訪問中國，高通、黑石集團、花旗集團及Visa的管理層亦在名單中。