俄羅斯舉行小規模勝利日閱兵 澤連斯基諷「允許舉行」
撰文：林嘉敏
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在俄烏戰爭已持續四年多、成為二戰後歐洲最大衝突之際，俄羅斯5月9日在首都莫斯科紅場舉行多年來規模最小的閱兵儀式，以紀念蘇聯戰勝納粹德國和二戰中犧牲的2700萬蘇聯公民（包括大量烏克蘭人）。
為保障閱兵安全，莫斯科實施嚴密安保，道路封鎖，切斷網絡連接，並有士兵持槍戒備。期間，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）發表講話並向無名烈士墓獻花。
與往年展示核導彈等重型軍事裝備不同，今年紅場閱兵未出現坦克等裝備，僅保留士兵徒步遊行和戰鬥機空中展示。
同日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布俄烏同意實施9至11日為期三天停火，並交換1000名戰俘。此前，俄烏曾互相指責對方違反停火，俄方警告烏方若干擾閱兵將空襲基輔，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）則以諷刺口吻「允許」閱兵舉行。
據英媒報道，今年出席紅場閱兵的外賓有限，而俄烏衝突已造成數十萬人死亡、俄經濟受損，成為閱兵背後的沉重陰影。
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