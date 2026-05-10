《午夜凶鈴》作者鈴木光司病逝終年68歲　筆下貞子角色成恐怖經典

日本著名小說家鈴木光司5月8日在東京一間醫院病逝，終年68歲。他以《午夜凶鈴》等眾多熱門恐怖小說聞名，並在該小說中創造出後來成為經典恐怖角色的「貞子」。《午夜凶鈴》於1998年被翻拍成同名電影，「貞子」從電視機爬出來的一幕不只當下讓所有觀眾陷入恐懼，最終更掀起日本恐怖片熱潮。



日本放送協會（NHK）報道，鈴木光司1990年以奇幻小說《樂園》（Rakuen）出道，其後於翌年出版《午夜凶鈴》，而後者也迅速成為暢銷書，並被譽為日本恐怖小說的里程碑。

《午夜凶鈴》講述了一盤詛咒錄影帶的秘密，所有看過它的人都會在七天後死去，除非涉事者一週內將錄影給一個沒有看過的人看，這樣就可以將惡運轉移。

《午夜凶鈴》故事於1998年被改編為電影，由中田秀夫執導及日本女星松嶋菜菜子主演。電影取得巨大成功，隨後於2002年獲美國荷里活的青睞並進行翻拍，將「日式恐怖」熱潮帶到全世界。

2026年5月8日，日本著名小說家鈴木光司在東京一間醫院病逝終年68歲。（網絡截圖）

報道指，鈴木光司還出版了許多著名的恐怖小說，包括《午夜凶鈴》系列的其他作品，並於去年才剛剛出版了其最新的作品。