特朗普稱伊朗回應「完全不可接受」　斥反覆拖延及戲弄美國

美國媒體5月10日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪時表示，已看到伊朗「所謂代表」對美國停戰方案的回應，直言「「我不喜歡，完全不能接受！」不過，他未透露回覆內容。他此前表示，伊朗幾十年來一直反覆 「拖延」、「戲弄」美國及其他國家。伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述知情人士的話報道，伊朗官員未對特朗普的反應感到意外，認為特朗普的反應無關緊要。



2026年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮接受記者提問。（Reuters）

伊媒：伊方提案非為取悅特朗普

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述知情人士的話稱，特朗普的反應無關緊要，伊朗談判團隊制定的提案以「伊朗人民」為重點，並非為取悅特朗普，又稱「特朗普不高興的時候，情況通常會更好」。

據塔斯尼姆通訊社報道，伊朗的提議強調需要結束所有戰線的戰爭，要求美國財政部屬下的外國資產控制辦公室（OFAC）在30天內撤銷與伊朗石油銷售相關的制裁，並結束對伊朗的海上封鎖。

圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

特朗普：太空軍持續監控伊朗藏於廢墟濃縮鈾

特朗普10日在社交平台發文，猛烈抨擊伊朗長期戲弄美國及世界，「47年來，伊朗一直在拖延、拖延、再拖延，直到奧巴馬（Barack Obama）成為總統終於挖到寶」。

他抨擊民主黨籍前總統奧巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden）的對伊政策，形容奧巴馬是「冤大頭」，指對方不僅對伊朗友善，甚至站到伊朗一方，拋棄以色列及其他盟友，又向德黑蘭政府送上巨款，「給了伊朗一個重大且非常強大的新生機會」。

特月普批評，奧巴馬是軟弱愚蠢的總統，身為美國的「領袖」簡直是一場災難，但遠不及拜登（Joe Biden）。不過，伊朗現在再也笑不出來了。

另外，他同日受訪時表示，美國一直在對伊朗掩埋在廢墟下的濃縮鈾進行監控，由美國太空軍負責，並將阻止伊朗派人接近，否則會被炸飛。

2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席以色列陣亡將士紀念日（Yom HaZikaron）紀念儀式。 （Reuters）

內塔尼亞胡： 高濃縮鈾必須運離伊朗

另美國哥倫比亞廣播公司（CBS）於10日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱與伊朗的戰事「尚未結束」，強調必須運離伊朗的高濃縮鈾，並拆除其相關設施。

報道說，內塔尼亞胡談及可能的移除計劃時表示，「派人進去，把它取出來」。他稱，實現這一計劃的最佳途徑是通過協議，強調是一項極其重要的任務，但不會為它設定時間表。