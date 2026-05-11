特朗普稱伊朗回應「完全不可接受」　斥反覆拖延及戲弄美國

撰文：蕭通
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美國媒體5月10日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪時表示，已看到伊朗「所謂代表」對美國停戰方案的回應，直言「「我不喜歡，完全不能接受！」不過，他未透露回覆內容。他此前表示，伊朗幾十年來一直反覆 「拖延」、「戲弄」美國及其他國家。伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述知情人士的話報道，伊朗官員未對特朗普的反應感到意外，認為特朗普的反應無關緊要。

2026年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮接受記者提問。（Reuters）

伊媒：伊方提案非為取悅特朗普

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述知情人士的話稱，特朗普的反應無關緊要，伊朗談判團隊制定的提案以「伊朗人民」為重點，並非為取悅特朗普，又稱「特朗普不高興的時候，情況通常會更好」。

據塔斯尼姆通訊社報道，伊朗的提議強調需要結束所有戰線的戰爭，要求美國財政部屬下的外國資產控制辦公室（OFAC）在30天內撤銷與伊朗石油銷售相關的制裁，並結束對伊朗的海上封鎖。

圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

特朗普：太空軍持續監控伊朗藏於廢墟濃縮鈾

特朗普10日在社交平台發文，猛烈抨擊伊朗長期戲弄美國及世界，「47年來，伊朗一直在拖延、拖延、再拖延，直到奧巴馬（Barack Obama）成為總統終於挖到寶」。

他抨擊民主黨籍前總統奧巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden）的對伊政策，形容奧巴馬是「冤大頭」，指對方不僅對伊朗友善，甚至站到伊朗一方，拋棄以色列及其他盟友，又向德黑蘭政府送上巨款，「給了伊朗一個重大且非常強大的新生機會」。

特月普批評，奧巴馬是軟弱愚蠢的總統，身為美國的「領袖」簡直是一場災難，但遠不及拜登（Joe Biden）。不過，伊朗現在再也笑不出來了。

另外，他同日受訪時表示，美國一直在對伊朗掩埋在廢墟下的濃縮鈾進行監控，由美國太空軍負責，並將阻止伊朗派人接近，否則會被炸飛。

2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席以色列陣亡將士紀念日（Yom HaZikaron）紀念儀式。 （Reuters）

內塔尼亞胡： 高濃縮鈾必須運離伊朗

另美國哥倫比亞廣播公司（CBS）於10日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱與伊朗的戰事「尚未結束」，強調必須運離伊朗的高濃縮鈾，並拆除其相關設施。

報道說，內塔尼亞胡談及可能的移除計劃時表示，「派人進去，把它取出來」。他稱，實現這一計劃的最佳途徑是通過協議，強調是一項極其重要的任務，但不會為它設定時間表。

內塔尼亞胡：美以共同目標是移除伊朗所有濃縮鈾特朗普稱極有可能結束伊朗戰爭　美國將取得伊朗濃縮鈾伊朗外交部：從未考慮轉移濃縮鈾至美國　它對伊朗有重要意義特朗普誓取得伊朗濃縮鈾　威脅若美伊談判告敗將祭「不友善」手段美國被指擬解凍伊朗200億美元資產換濃縮鈾　特朗普：沒金錢交易
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