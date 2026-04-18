伊朗外交部：從未考慮轉移濃縮鈾至美國 它對伊朗有重要意義
撰文：陳楚遙
出版：更新：
伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）周五（4月18日）表示，伊朗在任何情況下都不會將其所擁有的濃縮鈾轉移至其他國家，也從未考慮過將其轉移到美國，他還強調，正如伊朗土地的神聖性，該國的濃縮鈾具有同等意義。
伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，針對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的通行問題，巴加埃指出相關決策並非在虛擬空間（virtual spaces）中制定，強調伊朗在此事上擁有最終決定權。
他補充，伊朗在停火之後宣布允許非軍事船隻通過霍爾木茲海峽，但須經德黑蘭評估，而任何被定為對伊朗實施海上封鎖的行動，德黑蘭必將予以適當回應。此類封鎖構成違反停火協議，伊朗將採取必要措施。
他亦指出，解除制裁對伊朗意義重大，而對伊朗所遭受損失進行賠償則具有特殊重要性。只要伊朗關切的問題與利益在協議中獲得保障，便可說協議即將達成。他也強調，談判的任何部份都不存在歧義，因為伊朗已明確表達立場。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日稍早前誓言要去取得伊朗濃縮鈾，還警告若談判失敗，就會「以更不友善的形式」取得它們。高度濃縮鈾是製造核武器的重要原料。
伊朗消息：美伊下一輪會談4.20在巴基斯坦舉行特朗普誓取得伊朗濃縮鈾 威脅若美伊談判告敗將祭「不友善」手段伊朗戰爭｜美媒：福特號重返中東 目前正在紅海活動美國被指擬解凍伊朗200億美元資產換濃縮鈾 特朗普：沒金錢交易「200億美元換濃縮鈾」 美媒：美國擬解凍伊朗資產換伊停核活動特朗普稱移除濃縮鈾行動不派美軍 伊朗拒絕將濃縮鈾運往國外