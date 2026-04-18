伊朗外交部：從未考慮轉移濃縮鈾至美國　它對伊朗有重要意義

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）周五（4月18日）表示，伊朗在任何情況下都不會將其所擁有的濃縮鈾轉移至其他國家，也從未考慮過將其轉移到美國，他還強調，正如伊朗土地的神聖性，該國的濃縮鈾具有同等意義。



伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，針對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的通行問題，巴加埃指出相關決策並非在虛擬空間（virtual spaces）中制定，強調伊朗在此事上擁有最終決定權。

他補充，伊朗在停火之後宣布允許非軍事船隻通過霍爾木茲海峽，但須經德黑蘭評估，而任何被定為對伊朗實施海上封鎖的行動，德黑蘭必將予以適當回應。此類封鎖構成違反停火協議，伊朗將採取必要措施。

他亦指出，解除制裁對伊朗意義重大，而對伊朗所遭受損失進行賠償則具有特殊重要性。只要伊朗關切的問題與利益在協議中獲得保障，便可說協議即將達成。他也強調，談判的任何部份都不存在歧義，因為伊朗已明確表達立場。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日稍早前誓言要去取得伊朗濃縮鈾，還警告若談判失敗，就會「以更不友善的形式」取得它們。高度濃縮鈾是製造核武器的重要原料。