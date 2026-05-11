印度遊客布吉島咖啡店餐後集體昏迷　1人不治死因成疑　3人仍留醫

泰國著名度假勝地布吉島（Phuket，又譯普吉島）驚傳一宗離奇集體昏迷命案。警方證實，週六（5月9日）凌晨，一名26歲的印度籍男子在卡馬拉海灘（Kamala Beach）附近一家人氣咖啡館突然神秘失去意識，送醫後宣告不治，同行另外三名友人則仍在醫院接受治療，警方正全力調查死因。



4外籍客相繼暈倒 重度昏迷無法提供證詞

《曼谷郵報》報道，根據當地官方調查，這宗驚悚事件發生在卡圖區（Kathu）的卡馬拉海灘地區。週六凌晨，當地緊急救援人員接獲報案，指稱一間人氣咖啡館內有四名外國遊客突然相繼暈倒。

泰國普吉島發生一宗離奇命案，有5名印度遊客在當地一間咖啡店用餐後，其中4人突然暈倒，經緊急搶救後，最終仍有1人死亡。（圖/翻攝自YouTube@thairathnews）

泰國布吉島人氣咖啡店 驚傳離奇集體昏迷命案：

救援人員趕抵現場後，隨即將其中三人緊急送往芭東醫院（Patong Hospital），另一人則送往他朗醫院（Thalang Hospital）搶救。警方隨後前往兩家醫院調查，發現送醫的四名男子均處於重度昏迷狀態，在第一時間完全無法提供任何證詞。

5人同行1人倖免！工作人員驚慌報警

咖啡館保安人員向調查人員透露，週五（5月8日）晚間11點左右，共有五名印度籍男子一同前來消費，分別為庫沙格拉・阿加瓦爾（Kushagra Agarwal）、拉胡爾・阿加瓦爾（Rahul Agarwal）、另一名同名為拉胡爾・阿加瓦爾的男子、阿曼・阿加瓦爾（Aman Agarwal）以及阿揚・維爾馬（Ayan Verma）。

不料到了凌晨1點54分左右，該團體中的四名成員在沒有任何預兆或明顯原因的情況下，竟然接連失去意識倒地。店內工作人員見狀大驚，隨即撥打急救電話送醫。同行友人中，僅有維爾馬一人沒有出現任何不適症狀。

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26歲印度遊客不治、3人留院 泰當局緊急聯絡印度大使館

芭東醫院事後報告指出，兩名情況較危急的男子隨後被轉送至設備更完善的布吉島瓦奇拉醫院（Vachira Phuket Hospital）接受進一步治療。週六下午2點左右，警方接獲院方通報，證實26歲的庫沙格拉・阿加瓦爾已不幸宣告死亡，其餘三名患者目前生命徵象轉趨穩定，仍留院觀察。

針對這宗離奇的集體昏迷死亡案，泰國當局已正式通知印度駐泰大使館，全案仍在持續調查中。

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