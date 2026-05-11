5旬漢約網紅玩性虐　全身包保鮮紙兼強力膠黏眼　膠袋笠頭窒息死

激情要小心，性癖不要玩過頭！



美國聖地牙哥發生一起死亡案件，56歲男子找育有三名子女的OnlyFans女星尋芳，要求對方協助將自己全身用保鮮膜纏住、用強力膠黏住雙眼，最終在頭套塑膠袋之下，激情中窒息身亡。

OnlyFans女星米歇拉Michaela Rylaarsdam在Instagram分享的相片（Instagram@michaelaandbrandon）

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戀物癖性行為過度瘋狂

《太陽報》（The Sun）報導，56歲男子戴爾（Michael Dale）2023年4月，支付8,000多英鎊（約8.5萬港元）給OnlyFans女星米歇拉（Michaela Rylaarsdam），用於一場性遊戲。戴爾要求米歇拉用保鮮膜，把他像「木乃伊一般」包裹起來，簡訊中還透露，戴爾又讓米歇拉拿強力膠，把他的雙眼黏起來。

沒想到激情途中，戴爾失去知覺被緊急送醫，最終被宣判腦死身亡。警方表示，到場發現戴爾頭套塑膠袋，嘴上貼著膠帶，全身裹滿保鮮膜。經過鑑定，戴爾的死因為窒息，推測他套塑膠袋在頭上至少8分鐘以上。

警方調查與檢方指控

協助調查的偵探Chris Zack表示，米歇拉當時似乎正在拍攝OnlyFans片段，沒有任何證據顯示，戴爾曾要求把塑膠袋套在他頭上。地方檢察官助理表示：

證據顯示，戴爾僱用她進行捆綁表演和戀物癖表演，但沒有任何跡象證明，他要求米歇拉阻礙他的呼吸。

米歇拉的律師指出，她當下迅速報警，也採取急救措施試圖拯救戴爾；警方到場時，她也依然停留在現場，並無殺人意圖。最終米歇拉承認過失殺人罪，聖地牙哥媒體透露，她可能面臨4年監禁。

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