漢坦病毒｜郵輪撤離方案緊急調整　剩餘人員集體轉運至荷蘭

央視報道，正在西班牙加那利群島進行的「洪迪厄斯號」郵輪5月11日撤離行動進入最後階段。根據西班牙與荷蘭衛生部門達成的最新協議，撤離方案已進行緊急調整，船上剩餘的所有外籍人員將不再分國籍轉運，而是集體搭機前往荷蘭。



報道指，這一決定涉及船上剩餘的數十名外籍遊客，其中包括此前計劃單獨遣返的澳洲籍乘客。按照最新指令，這些人員將統一搭乘一架由荷蘭方面安排的轉運包機，從特內里費南部機場起飛前往荷蘭。西班牙衛生部門表示，這一調整旨在進一步簡化轉運流程，縮短人員在港口的滯留時間，從而降低病毒暴露風險。

這張攝於2025年5月17日的照片中，可以看到荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius）停泊在荷蘭的港口。（Reuters）

央視稱，此次撤離方案的變更，反映出跨國公共衛生危機處置中的複雜性。荷蘭作為郵輪的船旗國，在此次行動中承擔更多的國際責任。除接載本國公民外，荷蘭方面派出這架被稱為「清空航班」的包機，將負責接載所有未能被本國政府及時接回的剩餘人員，包括面臨長途航程遣返難題的澳洲乘客。所有人員在抵達荷蘭後，將按照荷蘭衛生防疫要求接受統一的醫學觀察。

根據報道，轉運大巴目前在特內里費港口待命，準備將最後一批人員送往機場。下一步，在確認全員撤離後，「洪迪厄斯號」郵輪將由核心船員駕駛，離港駛往荷蘭鹿特丹。隨着這批人員的離境，西班牙境內針對此次郵輪疫情的大規模地面撤離行動也將正式宣告結束。