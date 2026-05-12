特朗普稱將向習近平提黎智英 以被起訴政敵比對：黎惹出很多麻煩
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將訪問中國，他5月11日向媒體表示，與中國國家主席習近平會面時，將提出壹傳媒創辦人黎智英因違反《香港國安法》被判囚的問題。
特朗普在白宮向記者表示，黎智英在中國製造了很多混亂及動盪，試圖做正確的事但不成功，最終入獄。他表示，自己及很多人都希望黎智英能獲釋。
他以聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）作比喻，指黎智英惹出了很多麻煩， 「這就像問我，如果科米進了監獄，你會放他出來嗎？這對我來說可能很難回答」。
科米被視為特朗普的政敵，他主導的「通俄門」案件調查，被特朗普形容為政治迫害，2017年將其解僱。特朗普重返白宮後，司法部曾以虛假陳述，以及妨礙國會程序等罪名起訴科米，但首次起訴被駁回。司法部近日再以涉嫌恐嚇總統為名，對其提出起訴。
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