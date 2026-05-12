特朗普：將與習近平討論對台軍售　美媒：恐違「六項保證」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月11日在白宮向媒體表示，訪華時將與中國國家主席習近平討論對台售武問題。他表示，習近平不希望美國對台售武，雙方會討論，這是兩人眾多議題之一。特朗普又稱，在其總統任期之內，不認為台海會爆發衝突，重申與習近平關係很好，對方知道他不希望發生這種情況。



美國媒體此前報道，特朗普料在中美元首峰會上，就價值140億美元的對台軍售案提出討論。此舉除打破前例，更可能違反1982年列根（Ronald Reagan）政府對台作出的「六項保證」，即當中的「不在對台軍售前徵詢北京意見」。



2026年5月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席一場有關孕產婦健康的活動，並向媒體發表講話。（Reuters）

傳北京促美調整外交辭令表明「反對台獨」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，儘管中東局勢動盪，但習近平在這場峰會的核心議題仍將是台灣。美國去年底剛批准一筆110億美元的對台軍售，而規模更大的140億美元方案，目前仍等待特朗普簽署。

報道指出，特朗普此前曾表示，願就對台軍售與習近平討論。倘他落實於峰會提出此議題，將使他成為首位在對台軍售問題上，主動向北京徵詢意見的美國總統，也料違反美國對台「六項保證」的內容。

報道又稱，除了軍售議題，北京正積極向華府施壓，試圖令美方調整外交辭令，將目前的「不支持台獨」修改為更強硬的「反對台獨」。分析人士指出，外交辭令的細微轉變，可能對台灣安全產生實質影響。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

台外交部政務次長陳明祺：不擔心美國會放棄台灣

對於美方或向北京讓步，台灣外交部政務次長陳明祺接受CBS訪問時稱，他並不擔心美國會放棄台灣，認為美國是台灣的「可靠盟友」。他又稱，台灣在全球地緣政治和供應鏈中扮演關鍵角色，包括出產佔全球90%的高端半導體，台美是互利共存的戰略夥伴關係。

陳明祺也提到，台灣人民絕對不會接受北京提出的「一國兩制」方案，指香港的例子令台灣人民看清中共本質。他又認為，絕大多數台灣民眾不會接受統一，民眾渴望和平與穩定。

台灣的國防安全研究院（INDSR）分析師陳亮智向CBS稱，解放軍高層近期大規模的人事清洗，可能打亂習近平原擬2027年前完成侵台準備的時程。美國情報機構今年3月的評估報告也顯示，中國在未來一年武力攻台的可能性偏低。但陳亮智提醒，「但幾年後可能會，我認為威脅依然存在」。