特朗普：將向習近平提出黎智英問題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將訪問中國，他5月11日向媒體表示，與中國國家主席習近平會面時，將提出壹傳媒創辦人黎智英因違反《香港國安法》被判囚的問題。



資料圖片：2025年10月30日，美國總統特朗普總統在釜山舉行的亞太經合組織峰會期間會見了中國國家主席習近平。（Reuters）

特朗普在白宮向記者表示，黎智英在中國製造了很多混亂及動盪，試圖做正確的事但不成功，最終入獄。他表示，自己及很多人都希望黎智英能獲釋。

他以聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）作比喻，指黎智英惹出了很多麻煩， 「這就像問我，如果科米進了監獄，你會放他出來嗎？這對我來說可能很難回答」。

圖為2025年5月19日，美國聯邦調查局（FBI）前局科米（James Comey）發布新書，在紐約市一間書店發表演說。（Getty Images）

科米被視為特朗普的政敵，他主導的「通俄門」案件調查，被特朗普形容為政治迫害，2017年將其解僱。特朗普重返白宮後，司法部曾以虛假陳述，以及妨礙國會程序等罪名起訴科米，但首次起訴被駁回。司法部近日再以涉嫌恐嚇總統為名，對其提出起訴。