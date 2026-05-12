漢坦病毒｜法國1女病情危急　曾向船上醫生報告症狀被診斷成焦慮

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）於5月10日表示，涉及爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情的郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）上，有5名法國公民已回到法國，其中一人在回國航班上出現感染症狀。據悉，該感染病毒女子曾向船上醫生報告過自己類似流感的症狀，但醫生因其症狀後有所好轉，認為她僅是出於焦慮，然而目前女子的病情「非常危急」。



《衛報》（The Guardian）報道，歐洲疾病預防控制中心及西班牙外事衛生部門的醫生，當時對這名法國女子進行了評估，並認為她的症狀是焦慮或壓力所致。

2026年5月11日，涉爆發漢坦病毒（Hantavirus）疫情的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），仍停靠於西班牙特內里費島（Tenerife）的格拉納迪利亞港（Granadilla），船上有人員正戴著防護口罩。（Reuters）

西班牙衛生部長貝爾納德斯（Javier Padilla Bernáldez）稱，「他們認為她的症狀與漢坦病毒不符。因為她告訴醫生，幾天前她曾咳嗽過，但後來就消失了，而她當時的症狀更像是壓力、焦慮或緊張。所以，她的症狀沒有被診斷為漢坦病毒感染」。

法國衛生部長里斯特（Stéphanie Rist）表示，這名女子周日晚上開始感到身體不適，「檢測結果呈陽性」。里斯特表示，「不幸的是，她的症狀一夜之間惡化了」。她目前正在巴黎一家醫院的傳染病專科病房接受治療。