漢坦病毒｜涉疫郵輪乘客完成撤離　西班牙一人初步檢測呈陽性

於當地5月11日傍晚，涉爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）已完成乘客撤離。隨著最後一批共28名乘客和船員下船，及被轉運搭乘機飛往荷蘭。郵輪隨後離港，並駛往荷蘭鹿特丹。



西班牙衛生部同日公布，前一天從該郵輪下船、目前正在馬德里醫院接受隔離的14名西班牙公民中，有一人首次核酸檢測初步結果呈陽性，目前並無症狀，總體狀況良好；其餘13人的首次檢測結果為陰性，將繼續接受隔離觀察，並在期間反覆接受檢測。



2026年5月11日，涉爆及漢坦病毒（Hantavirus）疫情的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），仍停靠於西班牙特內里費島（Tenerife）的格拉納迪利亞港（Granadilla），船上有人員正戴著防護口罩。（Reuters）

郵輪駛往鹿特丹港 餘26名船員隨行

西班牙衛生部表示，除上述14人前一天自洪迪厄斯號下船，目前正在馬德里的醫院隔離措施。當局還在監測兩名西班牙公民，他們曾與本次疫情中一名死者同機。其中一人在阿利坎特（Alicante），症狀輕微；另一人在巴塞羅那，並無症狀。兩人檢測結果均為陰性。

西班牙衛生大臣加西亞（Mónica García）同日表示，由於海上風浪較大，根據西班牙海事局建議，原本在特內里費島（Tenerife）港外錨泊的郵輪最終靠岸停泊，以保障乘客及工作人員安全。郵輪停靠約一小時，整個撤離過程「在很安全的情況下」完成。

加西亞表示，最後一批下船人員共28人，包括部份船員和乘客，他們將乘機前往荷蘭。當中包括原本計劃飛往澳洲的乘客，也將搭乘前往荷蘭的航班。而在郵輪前往鹿特丹港的航程，則剩餘26名船員隨行。

2026年5月11日，涉爆及漢坦病毒（Hantavirus）疫情的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），仍停靠於西班牙特內里費島（Tenerife）的格拉納迪利亞港（Granadilla），接收由小船運送的貨物。（Reuters）

加西亞表示，在郵輪及撤離人員乘坐的飛機離開特內里費島後，西班牙有關部門將對相關人員活動區域進行全面消毒。

加西亞表示，此前船上有14名西班牙籍乘客和船員已於10日抵達馬德里，並將在當地接受隔離觀察至6月中旬。