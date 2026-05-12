美國男遊客向瀕危海豹擲石　遭當地人暴打制服：我有錢不怕｜有片

美國一名殘忍的遊客向一隻瀕危僧海豹投擲石頭，事發前他傲慢地聲稱自己「有錢」，根本不在乎警察是否會來。就在這時，一位憤怒的當地人將他痛打在地。



一名37歲美國男子在夏威夷向海豹投擲石頭：

《紐約郵報》5月11日，這名37歲的男遊客在夏威夷海灘上遭到暴打，此前他被拍到向一隻名叫拉尼（Lani）的瀕危海豹投擲石塊。拉尼在毛伊島（Maui）遭遇毀滅性的拉海納山火後，成為了毛伊島重建的象徵。

Kaylee Schnitzer在5月5日拍攝了這段影片後告訴當地電視台：「我們告訴他我們已經報警了，他卻說，『我不在乎。罰我吧，我有錢，』」

Schnitzer指：「他說完這番話就繼續往前走了。」另一段影片顯示，一名憤怒的赤膊目擊者將他擊倒在地，並對他拳打腳踢。

夏威夷自然資源部表示，這名殘忍的遊客已拘留並接受偵訊，但由於尚未被指控犯罪，因此身分尚未公開。

然而，報道指騷擾、傷害或殺害瀕危的僧海豹是違法的。如果被起訴，這名男子可能因違反《海洋哺乳動物保護法》而面臨5萬美元的罰款和可能遭到監禁。

同時，這位挺身而出伸張正義的本地男子獲得當地一位議員的表揚信。

州參議員阿瓦（Brenton Awa）表示：「我們這邊的律師想明確表示，我們不贊成暴力，但我們確實向阿羅哈（Aloha，夏威夷語，本有希望、愛、和平、幸福以及歡迎等意思，亦有你好的意思）大使先生發出一封表彰信。」