黃仁勳未獲邀隨特朗普訪華　外媒：釋出美國對華收緊AI晶片訊號

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13日抵達北京，展開3天2夜正式訪問。白宮官方已證實，隨行代表團由特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）等商界巨頭組成。然而，英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳的「缺席」成為全球最關注的焦點。外媒指出，黃仁勳未列入代表團，背後主因與中美AI晶片出口管制角力升溫密切相關。



黃仁勳為何沒受邀？白宮「重實體、輕科技」的戰略盤算

市場與產業分析師普遍關心，為何黃仁勳未列入代表團？消息人士與內部官員透露了幾項核心原因。白宮本次北京之行的戰略核心，更側重於解決傳統雙邊貿易失衡，重點在於促成中國對美國農產品、原油能源以及商業航空的大宗採購。相較於敏感的半導體與AI領域，傳統實體產業才是這次元首峰會的「主秀」。

英偉達CEO黃仁勳近期消息及相片：

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另外，這次元首峰會真正的焦點，是中國可能砸下天價、採購高達500架波音737MAX客機及數十架寬體客機。為了力挺波音公司（Boeing）爭奪這筆「航空史上最大單筆訂單」，波音新任行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）與通用電氣航空航太（GE）行政總裁卡爾普（Larry Culp）才是白宮極力引薦的座上賓。

沒受邀原因：美智庫稱「向北京釋放不妥協訊號」

雖然特朗普自上任以來與黃仁勳建立起緊密關係，且白宮本次北京之行戰略核心更側重於解決雙邊貿易失衡。但半導體領域的敏感神經，才是黃仁勳未受邀的關鍵。

美國企業研究所（AEI）研究員Ryan Fedasiuk指出，黃仁勳未被列入官方代表團，某種程度上是在向北京釋放訊號，代表中國AI實驗室未來將極難取得英偉達最先進的AI晶片。他強調：「特朗普政府很清楚，運算能力是中美AI競賽的核心，美國晶片企業與中國政府之間，目前其實沒有太多可談的空間。」

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大開綠燈卻「一件都沒賣掉」！英偉達H200出貨卡關中國反制

回顧中美晶片攻防，英偉達在2025年12月曾取得重大成果，當時特朗普政府同意開放專為中國市場設計的「H200 AI晶片」銷往中國，美方甚至規劃對每顆銷往中國的H200晶片收取25%的費用。黃仁勳今年3月也曾透露，公司已獲美國商務部核准，可向中國「多家客戶」銷售並擴大產能。

然而，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月在國會聽證時證實，儘管H200已取得出口許可，但目前在中國實際上「尚未有產品出貨」。主因在於中國政府內部尚未批准當地科技企業採購相關晶片，這項地緣政治下的「防禦性反制」，讓英偉達在中國市場的進展陷入卡關。

國會跨黨派追擊！新法案《AI Overwatch Act》欲卡死英偉達

另一方面，美國國會近期也持續推動更嚴格的AI出口管制，限縮了特朗普政府在談判桌上的讓步空間。眾議院4月強力推進多項跨黨派法案，其中包括《人工智能監督法案》（AI Overwatch Act）。

Blackwell禁令將嚴格限制政府未來允許英偉達向中國出售最新的Blackwell晶片。法案更賦予國會直接審查H200出口許可的最高權力。對此，黃仁勳先前對於美方限制更高階AI晶片出口中國並未表示反對，包括英偉達最新Blackwell平台與預計今年推出的頂級Vera Rubin架構，目前都仍維持出口限制。

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