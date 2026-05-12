漢坦病毒｜郵輪撤離完畢返荷消毒　船長公開致謝乘客船員共渡難關

爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）已完成最後一批乘客的撤離工作，正返航荷蘭準備進行消毒作業。船長Jan Dobrogowski於5月11日公開講話，感謝乘客和船員在「極其艱難」（extremely challenging）的航程中互相照顧。



6位來自澳洲、英國和新西蘭的乘客及部分船員11日在西班牙特內里費島格拉納迪利亞港（Granadilla）下船，「洪迪厄斯號」隨後搭載剩餘的25名船員、1名醫生及1名護士前往荷蘭。

荷蘭外交部表示，在特內里費島撤離的乘客和船員將乘坐巴士前往當地機場，然後轉乘兩架飛往荷蘭的飛機，船員將在荷蘭完成隔離。

西班牙衛生部長加西亞（Monica Garcia）亦表示：「任務完成，我們已經結束了行動，船已經起航了。」

2026年5月11日，涉爆及漢坦病毒（Hantavirus）疫情的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），仍停靠於西班牙特內里費島（Tenerife）的格拉納迪利亞港（Granadilla），接收由小船運送的貨物。（Reuters）

世界衛生組織（WHO）建議郵輪上所有乘客隔離42天，目前具體隔離期限尚未明確。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，有船上乘客被困期間精神崩潰，當局因此決定允許乘客在格拉納迪利亞港下船，而非強制乘客在船上隔離，試圖在防疫和乘客健康之間取得平衡。

2026年5月11日，荷蘭籍郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）船長Jan Dobrogowski自爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）以來首次公開講話，感謝了乘客和船員在「極其艱難」（extremely challenging）的航程中互相照顧。（網絡圖片）

船長Jan Dobrogowski爆疫以來首次公開發言，他一段影片中表示：「我決定借此機會感謝船上的每一位客人和船員，以及我們在國內的同事們」，他稱，「最讓我感動、最讓我動容的是你們的耐心、自律和善良。」

他同時緬懷了離世者，稱其將永遠留在眾人心中。