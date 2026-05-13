漢坦病毒｜世衛指應對工作尚未結束 預料未來數週或再有個案出現
撰文：聯合早報
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世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，涉漢坦病毒疫情郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）人員撤離行動完成後，目前尚未出現更大規模疫情暴發的迹象，但相關應對工作還未結束，預計未來數週仍有可能出現新增個案。
綜合新華社和法新社報道，譚德塞與西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）周二（5月12日）在西班牙首相府蒙克洛亞宮舉行聯合記者會。
譚德塞感謝西班牙政府同意接收涉疫郵輪並組織人員撤離行動，同時強調目前「工作還未結束」，世衛組織將繼續與相關國家緊密合作，追蹤撤離人員的健康狀況。
譚德塞說，截至目前已接獲11宗漢坦病毒個案報告，均曾是涉疫郵輪上的人員，其中三人死亡；11宗個案中有9宗已確診感染漢坦病毒「家族」中的安第斯病毒，另外兩宗為疑似個案。
他強調，目前「尚未看到一次更大規模暴發開始的迹象」，世衛組織依然評估此次事件對全球公共衛生造成的風險「總體較低」，但考慮到病毒潛伏期較長，未來數周仍有可能出現新增個案。
譚德塞說，世衛組織建議，所有從涉疫郵輪上撤離的人員，自可能暴露在病毒感染風險的最後一日起，在指定隔離設施或居家接受42天健康監測。
大多數國家都遵循了世衛組織的指導方針，不過美國疾病控制與預防中心（CDC）說，返回美國的郵輪乘客不一定會被隔離。
譚德塞說：「我希望他們（各國）會遵循我們提出的建議。」
桑切斯在記者會上說，西班牙協調10架次特別航班，完成了120餘名不同國籍人員的疏散工作。
西班牙衛生部周一（11日）說，涉疫郵輪所有撤離人員均已離開西班牙特內里費島。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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