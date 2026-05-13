漢坦病毒｜世衛指應對工作尚未結束　預料未來數週或再有個案出現

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，涉漢坦病毒疫情郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）人員撤離行動完成後，目前尚未出現更大規模疫情暴發的迹象，但相關應對工作還未結束，預計未來數週仍有可能出現新增個案。



綜合新華社和法新社報道，譚德塞與西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）周二（5月12日）在西班牙首相府蒙克洛亞宮舉行聯合記者會。

2026年5月12日，西班牙馬德里，圖爲世衛總幹事譚德塞與西班牙總理桑切斯在聯席記者會上回應問題。（Reuters）

譚德塞感謝西班牙政府同意接收涉疫郵輪並組織人員撤離行動，同時強調目前「工作還未結束」，世衛組織將繼續與相關國家緊密合作，追蹤撤離人員的健康狀況。

譚德塞說，截至目前已接獲11宗漢坦病毒個案報告，均曾是涉疫郵輪上的人員，其中三人死亡；11宗個案中有9宗已確診感染漢坦病毒「家族」中的安第斯病毒，另外兩宗為疑似個案。

他強調，目前「尚未看到一次更大規模暴發開始的迹象」，世衛組織依然評估此次事件對全球公共衛生造成的風險「總體較低」，但考慮到病毒潛伏期較長，未來數周仍有可能出現新增個案。

譚德塞說，世衛組織建議，所有從涉疫郵輪上撤離的人員，自可能暴露在病毒感染風險的最後一日起，在指定隔離設施或居家接受42天健康監測。

2026年5月12日，荷蘭，圖爲由涉事郵輪上撤離到荷蘭的乘客步出飛機。（Reuters）

大多數國家都遵循了世衛組織的指導方針，不過美國疾病控制與預防中心（CDC）說，返回美國的郵輪乘客不一定會被隔離。

譚德塞說：「我希望他們（各國）會遵循我們提出的建議。」

桑切斯在記者會上說，西班牙協調10架次特別航班，完成了120餘名不同國籍人員的疏散工作。

西班牙衛生部周一（11日）說，涉疫郵輪所有撤離人員均已離開西班牙特內里費島。

本文獲《聯合早報》授權轉載

