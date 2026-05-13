特朗普：會與習近平長談伊朗 美國對伊朗行動有效故無需中國幫助
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13日抵達北京，他在啓程前於白宮門口面見傳媒，討論訪華日程在內的諸多議題，他稱屆時會與中國國家主席習近平長時間討論伊朗戰爭，但強調美國對伊朗行動有效所以不會需要中國協助。
特朗普被問及習近平會否在伊朗局勢上為美國提供協助時表示否定，稱美國無論何種情況都會獲勝，「和平地贏，或者用其他方式贏」，他強調美國對伊朗的打擊有效，摧毀對方的海軍與空軍，並且封鎖伊朗港口的行動十分有效，還指伊朗不會擁有核武。
特朗普還補充訪華期間有許多議題需要討論，會談將集中在雙邊貿易上，「我不會說伊朗是其中一個（重要議題），因為我們已經完全掌控伊朗了。」
當特朗普被問及要傳達何種訊息給習近平時，他稱習近平「表現還算不錯（relatively good），那場封鎖行動完全沒問題。他們（中國）有大量石油來自中東。我們這邊也沒遇到任何問題。而且他（習近平）一直是我的朋友。」
今次是特朗普時隔9年再次以總統身份訪問中國，早前有報道披露行程，他將於14日（周四）上午與習近平舉行雙邊會談，並將於15日（周五）上午與習近平一同茶敘。
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