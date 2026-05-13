習特會前夕駐美大使謝鋒受訪：指中國軍援伊朗是抹黑

特朗普訪華前夕，中國駐美大使謝鋒於5月5日接受美國媒體《Newsweek》獨家專訪，大談中美關係，除了即將在北京舉行的中美元首峰會，還談及台灣問題、伊朗問題、中國內政外交政策及「十五」規劃等問題。

謝鋒否認有關中方向伊朗提供武器的指控；對於中美貿易競爭，他指「沒有國家能把自己凌駕於其他國家之上，選擇性地使用規則，否則人類社會會倒退回叢林法則」。



訪談內容於5月12日出版，以下為內容節錄。



Newsweek：特朗普總統經常稱讚習近平主席，兩國領導人之間的互動如何？特朗普總統計劃於5月13日至15日訪問中國，中國對即將在北京舉行的峰會有何期待？

謝鋒：元首互動為中美關係提供了不可取代的策略引領。習近平主席和特朗普總統相互尊重，保持密切溝通，去年以來5次通話、多次通信，並在韓國釜山成功會晤，為中美關係校正航向，引領兩國關係實現總體穩定。特朗普總統多次表達再次訪華意願，習近平主席表示歡迎並發出邀請。雙方正抓緊推動有關籌備工作。

當前世界動盪加劇，中美關係的戰略意義更凸顯，一個穩定、建設性的中美關係不僅符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。希望在雙方共同努力下，中美元首北京會晤取得成功，為今後一個時期中美關係指明正確發展方向，拉長對話合作清單、推進積極議程，縮短負面問題清單、妥善管控分歧，不僅推動今年中美關係穩定健康可持續發展，而且探索中美相互尊重、和平共處、合作共贏的新時期正確相處之道。

Newsweek：中國是否像某些人聲稱的那樣，從兩伊戰爭中獲益，或在軍事上支持伊朗？迄今為止，中國在戰爭中扮演了什麼角色？

謝鋒：對各國人民來說，和平最重要，生命最寶貴，穩定最難得。中國長期奉行獨立自主的和平外交政策，一貫反對在國際關係中動輒使用武力。

從伊朗戰事第一天起，中方就堅定站在和平一邊，致力於勸和促談、停火止戰。習近平主席提出四點主張，呼籲各國堅持和平共處原則、堅持國家主權原則、堅持國際法治原則、堅持統籌發展與安全，為化解中東危機提出中國方案。王毅外長與巴基斯坦外交部長共同提出五點倡議，為促成美伊談判貢獻力量。中國發揮的公道、負責任、建設性角色受到國際社會廣泛讚譽。

但有人唯恐天下還不夠亂，炮製「中國受益」「中國軍事援伊」等假新聞，目的就是抹黑中國，挑動中美對抗，破壞中美高層互動。這些都是別有用心的假訊息，各國有識之士應該徹底識破，不信謠也不傳謠。

霍爾木茲海峽航道被封鎖、國際能源市場被擾亂、全球產供鏈被衝擊，對中國、對世界都是深重災難。這場戰爭本來就不該發生，應該立即停止。中方希望美伊保持談判勢頭，支持一切有利於盡快結束戰事、恢復和平穩定的努力，將繼續為和平不懈奔走。

Newsweek：去年中美兩國在關稅問題上發生衝突。過去幾個月來，緊張局勢有所緩和，但有些人仍然擔心貿易失衡問題尚未得到根本解決，而且中國的工業產能過剩問題仍在持續加劇。您對此有何看法？

歷史一再證明，打關稅戰貿易戰只會兩敗俱傷，損人害己，而且拖累世界。在兩國元首引領下，中美經過六輪經貿磋商達成了一系列共識，好不容易把雙邊經貿關係穩住了，值得珍惜。但這還遠遠不夠，希望美方繼續往前走，徹底取消單邊關稅等限制措施。

不平衡問題錯綜複雜，不能以偏概全或斷章取義。說到不平衡，既有商品貿易不平衡，也有服務貿易不平衡；既有經常帳不平衡，也有資本帳不平衡，還有不同國家、不同地區之間發展階段不平衡。片面誇大商品貿易不均衡有失公允。從服務貿易角度來看，美國與大多數經濟體都存在順差。

在科技前沿領域，以資本市場估值趨勢推算，未來10年僅人工智慧產業將為美國帶來每年逾萬億美元的服務貿易順差。從資本帳角度來看，美國是全球資本的主要流入地，常年維持巨額順差。近期在二十國集團相關會議上，已有成員明確指出金融不均衡不該被忽視。

「中國產能過剩」更是個偽命題。判斷產能是否過剩，國際上通行的核心指標是產能利用率、庫存水位和利潤率。從中國國內看，今年第一季全國規模以上工業產能利用率為73.6%，庫存維持穩定，規模以上工業企業利潤年增15.5%，各項指標整體處於合理區間。

從全球範圍來看，在關稅壓力下，去年中國外貿不降反升，貨物進出口再創歷史新高，恰恰反映出市場對中國產能抑制不住的真實需求。尤其對「全球南方」國家而言，優質產能不是過剩，而是嚴重不足，多多益善。

在當前全球綠色轉型背景下，新能源汽車、鋰電池、光伏產品等中國頭部產品都是稀缺產能、優質產能，既滿足中國需求，也彌補了世界新能源供需缺口，也能為節能減排降碳做出巨大貢獻。這種利己利人利大家的產能理當受到歡迎，而不是被質疑、遭打壓！

Newsweek：包括西方國家領導人在內的外國領導人一直在訪問中國。美國在海外的軟實力影響力可能遭受挫折，這是否會為中國帶來潛在的機會，使其能夠從中獲利？

桃李不言，下自成蹊。中國內外政策一以貫之，始終堅持做正確的事。對內，我們致力於全面推動中國式​​現代化，專注於辦好自己的事，做更好的自己，讓中國人民過上更美好的生活。對外，我們致力於推動建構人類命運共同體，與各國共同走和平發展之路，共同實踐四大全球倡議，共同促進人類社會發展進步。正因如此，越來越多國家視中國為確定性基石和穩定性港灣，認定中國這個夥伴值得交、必須交，中國的「朋友圈」越來越大、越來越紅火。

今年3月，中國全國兩會審議通過了「十五五」規劃綱要，不僅擘畫了今後5年推進中國式現代化的路線圖，而且給世界提供了難得的重大利好。中國連續多年對全球經濟成長貢獻率超過30%。未來5年，一個持續推動高品質發展、高水準對外開放的中國，將為世界經濟注入穩定可期的新動能，為各國發展提供不可多得的新機會。

「十五五」規劃同樣為中美互利合作帶來廣闊空間。未來5年，中國市場持續擴大，加值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點將進一步釋放萬億級市場「超級紅利」；創新生態好，作為新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，將為企業提供創意落地的試驗場和價值躍升的新高地；營商環境安心，中國企業將持續打造市場化、法治化、國際化企業在國際間的安全營商。我們歡迎美國工商界掌握歷史機遇，與中國攜手開創互利共贏的美好未來！

Newsweek：對於美國持續對台灣提供政治和軍事支持，是否存在擔憂？世界秩序中的緊張局勢如何影響台灣局勢？

謝鋒：世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是二戰後國際秩序的重要組成部分，是經聯大第2758號決議等鄭重確認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，更是包括美國在內所有國家與中國建立和發展外交關係的前提和政治基礎。堅持體現一個中國原則的「九二共識」、反對「台獨」，也是海峽兩岸溝通對話的基礎、台海和平穩定的定海神針。

美方在「中美建交公報」中明確承諾：「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將與台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。中國理所當然反對美台任何形式的官方往來和軍事勾連。換位思考，如果美國某州鬧「獨立」，外國不顧美國聯邦政府強烈反對執意向該州出售武器，還派領導人往訪站台撐腰，美國人民能接受嗎？林肯總統曾說，「分裂之家不能持久」，他為了維護美國統一不惜一戰。相信曾面臨南北分裂危險、經歷內戰的美國人民能夠理解中方維護國家統一的意志和決心。

前不久，習近平總書記會見中國國民黨主席鄭麗文並發表重要講話，提出堅持以正確認同促進心靈契合，以和平發展守護共同家園、以交流融合增進民生福祉、以團結奮鬥推動民族復興，為新形勢下推動兩岸關係和平發展指明方向。隨後，大陸發布了十項促進兩岸交流合作的政策措施。這再次證明：兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情，只要認同兩岸同屬一個中國，反對「台獨」，我們同台灣各界加強交流對話不存在任何障礙，台海乃至亞太地區的和平穩定也不會有任何問題。