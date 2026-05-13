習特會｜特朗普時隔9年再訪中國　中美元首近五次通話三大關鍵詞

應中國國家主席習近平邀請，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。時隔九年，中美元首將再次在北京互動。



元首外交始終是中美關係的「定盤星」。一年多來，習近平主席同特朗普總統多次通話會晤，在關鍵時刻校準兩國關係方向。梳理中美元首去年以來的五次通話，其中有三個關鍵詞受到關注。

2026年5月12日，美國馬裏蘭州，總統特朗普（Donald Trump）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往中國訪問時揮手致意。（Reuters）

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1. 願景

中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。習近平多次以大船、巨輪比喻中美關係，表示兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友。

中國國家主席習近平（Reuters）

去年9月，中方舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動。不久後，中美元首通電話，其間憶及兩國在二戰中並肩戰鬥。

歷史鏡鑑未來，習近平闡釋中美關係願景：中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

今年，中國「十五五」開局起步，美國將迎來建國250周年，兩國還將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會，各有重要議程。

一年之計在於春。今年2月4日恰逢中國農曆立春，中美元首通話時均表示高度重視穩定雙邊關係的願景。習近平寄語「讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年」，特朗普則表示，美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。

特朗普訪華在即。有觀察認為，中美關係「大年」裏，雙方必會拿出更大勇氣與智慧，努力推動兩國關係穩定健康可持續發展。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤，雙方走路時進行會談。（Reuters）

2. 合作

實現良好願景，需要中美雙方加強合作，付出努力，相向而行。

作為世界前兩大經濟體，中美經濟總量超過全球1/3，貨物貿易額約佔世界1/5。穩定健康的中美經貿關係，是提振全球市場信心、助推經濟企穩復甦的重要引擎。

中美元首通話中多次談到經貿議題。去年1月17日，習近平應約同特朗普通話時指出：

中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。

6月5日，習近平在與特朗普通話時進一步指出，雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，並表示「雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作」。

中美雙方團隊即將舉行新一輪磋商，達成一系列磋商成果，為兩國經貿關係和世界經濟注入更多穩定性和確定性。

應對人類共同難題，同樣離不開中美兩個大國協同發力。元首通話會晤時，中方展現大國擔當，積極推動兩國加強合作，多辦大事、實事、好事。

去年10月30日，中美元首在釜山成功會晤。其間，習近平就打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智能、應對傳染疾病等領域合作點題。11月24日，與特朗普通電話時，習近平指出中美要「拉長合作清單、壓縮問題清單」。

中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的道理。中美不斷打開新的合作空間，將為兩國和世界的共同繁榮發展創造更多有利條件。

3. 台灣問題

中美作為兩個大國，難免有分歧和矛盾。要讓中美關係這艘大船平穩前行，關鍵在於避免誤解誤判，防止衝突對抗。

台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是中美關係的最大風險點。習近平在通話中多次闡明中方的原則立場，強調「避免極少數『台獨』分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，要求「美方務必慎重處理對台軍售問題」。

2025年9月25日，中國外交部副外長馬朝旭在紐約與美國常務副國務卿蘭道會面，敦促美國以實際行動維護台海和平穩定。（中國外交部）

對於台灣問題，特朗普也在通話中表示重視中方關切，並明確提出「美方將繼續奉行一個中國政策」。

恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守美國曆屆政府在台灣問題上所做承諾，是美方應盡的國際義務，也是中美關係穩定、健康、可持續發展的必要前提。

有學者分析，只有把最核心問題講清楚，中美關係才有可能在複雜環境中保持基本穩定。美方需樹立理性對華認知，切實尊重中國核心利益，妥善管控分歧，以實際行動維護中美關係大局，推動中美關係走上正確相處之道。

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