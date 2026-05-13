美情報揭伊朗仍有戰前7成導彈庫存　與特朗普「摧毀」說法矛盾

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府此前對外宣稱伊朗軍隊已遭重創，但最新秘密評估報告卻顯示，伊朗仍保有戰前7成導彈庫存，重新掌握全國約9成的地下導彈儲存和發射設施，與特朗普和防長赫格塞思（Pete Hegseth）數月來聲稱伊朗軍隊已被「嚴重摧毀」的說法嚴重衝突。



《紐約時報》報道，證據顯示，伊朗已恢復對其在霍爾木茲海峽沿岸33處導彈發射場中30處的作戰使用權，這可能對途經該咽喉要道的美國軍艦及油輪構成威脅。

圖為2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。（Reuters）

評估亦指，伊朗目前仍在全國各地部署有約70%的移動導彈發射裝置，並保留約戰前7成的導彈庫存。這些庫存包括可用於打擊中東地區的彈道導彈，以及數量較少的巡航導彈，後者可用於攻擊較短距離的陸上或海上目標。

2026年4月6日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在白宮新聞發布室與總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）舉行新聞發布會。（Reuters）

特朗普此前向哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）表示，伊朗的「導彈已經所剩無幾」，該國「在軍事上已經一無所有」。 赫格塞思隨後亦在五角大樓記者會上宣稱，2月28日發起的「史詩狂怒行動」已「徹底摧毀伊朗軍隊，使其在未來幾年內喪失作戰能力」。