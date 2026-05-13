停靠法國郵輪疑爆發諾羅病毒致1死　逾17000人遭禁止下船

一艘英國公司的郵輪周二（5月12日）晚抵達法國西南城市波爾多，船上懷疑暴發可引致腸胃疾病的諾羅病毒（norovirus），一名老年乘客死亡。目前郵輪上約1700人被法國當局禁止下船。



法國官員淡化了這起疫情與漢坦病毒恐慌的任何關聯。

法新社報道，雄心號（Ambition）郵輪上載有1233名乘客和514名印度籍船員，大部份乘客來自英國或愛爾蘭。船上數十人出現腸胃不適症狀。

2025年3月26日，葡萄牙里斯本，圖爲由大使郵輪公司營運的郵輪雄心號。（Getty）

另據新華社引述法國電視一台報道，郵輪上一名年約90歲的乘客疑似因「腸胃炎類疾病」在途中死亡，另有50人出現消化道感染症狀。

波爾多所屬的吉倫特省13日發布公報，證實了這一消息。公報說，郵輪上的乘客已立即由船上醫生診治，並被隔離在各自艙房內。一個醫療小組已被派往船上，對衛生狀況進行評估。波爾多大學醫院傳染病科正在進行樣本檢測。

本文獲《聯合早報》授權轉載

