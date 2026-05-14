聯合國高官因昔訪加沙遭以色列盤查滯留機場　以官員稱身份誤認

「以色列發生尷尬的外交烏龍事件。」據以色列《新消息報》5月12日報道，聯合國負責安全和安保事務的副秘書長吉勒・米肖（Gilles Michaud）當天在以色列機場遭到扣押，並因其去年的加沙之行受到訊問。以色列方面解釋稱，這起外交事件是「身份誤認」所致。



報道稱，米肖12日上午在特拉維夫本－古里安機場接受安檢時，遭到以色列國家安全總局（辛貝特）扣留，護照被沒收。他隨後被帶到等候區，被盤問有關2025年8月訪問加沙地帶的情況。直到約45分鐘後，米肖才被以色列方面釋放。

圖爲聯合國網站上載的Gilles Michaud照片。（聯合國）

《新消息報》指出，這是一起非常尷尬的「外交烏龍」。對此，以色列官員辯解稱，這起事件是「身份誤認」所致。

事件發生後，米肖表示，對於一名聯合國高級官員來說，這樣的遭遇是前所未見的，他在訪問其他國家時從未遇到過類似情況。米肖稱，他計劃取消在以色列安排的所有正式會議。

米肖是加拿大公民，2019年7月起擔任聯合國負責安全和安保事務的副秘書長。去年8月，在與以色列協調後，米肖訪問加沙地帶。當時，他在加沙發表講話，向人道主義工作者致敬，稱讚他們是「拯救生命的中堅力量」，並呼籲國際社會保護人道主義工作者。

在加沙停火前，米肖多次警告國際社會，在加沙地帶工作的聯合國人員和救援人員面臨安全風險，敦促各方遵守國際人道主義法。2024年8月，米肖曾在一份聲明中表示，以色列軍隊在加沙地帶的行動加劇了安全威脅，嚴重影響了提供人道主義援助的速度。

2026年3月9日，加沙地帶，圖為巴勒斯坦兒童等待人道主義救助組織分發食物。（Getty）

自2023年10月新一輪巴以衝突以來，以色列和聯合國之間的矛盾不斷加劇。今年1月，以色列強行闖入東耶路撒冷的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處總部，強行拆除院內建築和設施，引發聯合國方面的強烈譴責。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）1月20日發表聲明稱，聯合國場所依法不可侵犯、免受任何形式的干涉。以色列針對近東救濟工程處採取的持續升級行動「完全不可接受」。他敦促以色列停止拆除行動，盡快將近東救濟工程處房產設施恢復並歸還聯合國。

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