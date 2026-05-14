特朗普訪華｜習近平指會面舉世矚目　冀共同為中美關係大船領好航

中國國家主席習近平5月14日（周四）在北京人民大會堂與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面。習近平表示，期待與特朗普就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。



習近平在開首致詞時表示，很高興在北京與特朗普舉行會面。這是特朗普時隔9年再次訪華。習近平形容兩人的會面是舉世矚目。

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在人民大會堂舉行雙邊會晤。（Reuters）

習近平指，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界走到新的十字路口。

習近平認為，中美兩國能否跨越所謂的「修昔底德陷阱」，開創兩國關係的新範式，能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能着眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是習近平與特朗普作為大國領導人，需要共同書寫的時代答卷。

習近平提到，今年是美國獨立250週年，向特朗普與美國人民表示祝賀。

習近平強調，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

習近平表示，期待與特朗普總統就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。