特朗普與習近平進行雙邊會談　料談及中美經貿伊朗問題｜直播

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日晚上抵達北京，展開其第二個總統任期的首次訪華行。彭博社早前引述白宮消息指，特朗普將於周四上午與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，並將於周五上午與習近平一同茶敘。國家主席習近平周四上午在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎特朗普訪華。特朗普已抵達北京人民大會堂，與習近平會晤。《香港01》稍後將進行直播。



特朗普抵達北京人民大會堂後，與習近平握手會晤；兩人之後一同檢閱儀仗隊。檢閱儀仗隊後，兩人短暫交談。

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特朗普周四上午10時15分將與習近平舉行雙邊會談，會談議題涵蓋中美經貿、伊朗局勢、台灣、科技管制及AI人工智慧風控等多重領域。

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同日下午，特朗普將與習近平一同參觀天壇，並在晚上出席國宴。周五，特朗普將與習近平合影，之後雙方會舉行茶敘及工作午宴，隨後特朗普就會離開北京。

美國國務卿魯比奧（右）隨特朗普登上「海軍陸戰隊一號」直升機，從白宮出發。（Getty）

特朗普此行的隨行人員包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、防長赫格塞斯（Pete Hegseth）等多名政府高層官員，還有16間美國知名企業的CEO將會陪同，其中包括蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）及英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳。