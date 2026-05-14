習近平晤特朗普：貿易戰沒有贏家　中美經貿關係的本質是互利共贏

中國國家主席習近平5月14日（周四）在北京人民大會堂與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面。習近平表示，貿易戰沒有贏家，中美經貿關係的本質是互利共贏。



據新華社報道，習近平指出，事實一再證明，貿易戰沒有贏家，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平（左一）在人民大會堂與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）舉行雙邊會晤。（Reuters）

習近平提到昨天，雙方經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，對兩國老百姓、對世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。

國務院副總理何立峰13日（周三）在首爾仁川機場與美國財長貝森特（Scott Bessent）舉行會面，舉行新一輪的中美經貿磋商。

據新華社報道，何立峰與貝森特以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。

路透社早前報道指，中美元首會談預計會就非敏感商品的貿易管理機制取得進展，各自界定價值約300億美元（約2348億港元）的商品，在不觸及國家安全的紅線下降低關稅並相互銷售。