特朗普訪華｜特朗普轉抵天壇 與習近平一同參觀
撰文：羅保熙
出版：更新：
中國國家主席習近平5月14日上午，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會晤，會談進行約2小時15分鐘後結束。習近平接着會見隨同特朗普訪華的美國企業家。下午約1時05分，特朗普乘車抵達天壇。特朗普是自1975年美國時任總統福特（Gerald Ford）以來，51年來首位到訪天壇的美國總統。
習近平在天壇的主體建築祈年殿迎接特朗普到訪。兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。他們在翻譯陪同下緩緩走過石板路，並肩站在天壇前，記者問及會談進展如何時，特朗普說「等等」，並指「中國真美」。
+1
天壇位於北京市東城區，始建於明成祖永樂18年、即公元1420年，是明清兩朝皇帝祭天、祈穀和祈雨的場所。天壇佔地約273萬平方公尺，是故宮面積的4倍，是現存中國古代規模最大、倫理等級最高的祭祀建築群。
天壇是世界文化遺產，全國重點文物保護單位，國家5A級旅遊景區，全國文明風景旅遊區示範點。
多年來，天壇亦曾接待過多國政要，包括美國前總統福特、英女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）、澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）、前德國總理默克爾（Angela Merkel）等。