伊朗戰事助推全球能源轉型　中國靠清潔能源出口展現軟實力

據美國「政客新聞網」13日報道，在伊朗戰爭引發全球石油市場連續十周劇烈動盪，多國為彌補原油供應缺口，轉而投向中國尋求清潔能源技術支持。近期貿易數據顯示，特朗普政府主動發起的對伊朗戰爭，推動中國電動汽車、太陽能電池板及電池在深陷油價波動與燃料短缺的國家銷量大增。



美國亞洲協會政策研究所（ASPI）中國氣候中心的主任李碩表示：「伊朗戰事引發的能源危機加速了全球能源轉型，各國逐步擺脱對中東油氣依賴，轉而投向風能、太陽能、電動汽車等清潔能源技術，而中國在該領域處於全球領先地位。」

各國逐步擺脱對中東油氣依賴，轉而投向風能、太陽能、電動汽車等清潔能源技術。（Getty Images）

更為關鍵的是，能源分析師普遍認為，儘管這場戰爭推高了能源成本，也促使部分國家加碼佈局化石能源，卻也凸顯並強化了可再生能源在能源安全層面的戰略價值。而在能源技術領域佔據領先優勢的中國，其地緣影響力也將隨之進一步抬升。

特朗普對伊動武掀能源危機 美國意外成中國新能源「推銷員」▼▼▼

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能源公司Rystad Energy的可再生能源與電力市場分析師表示，「在這種背景下，中國大力推進清潔能源及技術出口，正逐步削弱美國的能源主導地位。尤其是在美國愈發聚焦碳氫能源，而中國持續鞏固全球清潔能源供應鏈龍頭地位的情況下。」

報道分析稱，短期內，美國油氣能源企業藉着戰事引發的能源危機獲利豐厚。而隨着國際油價劇烈波動、東南亞多地陷入燃料短缺，中國每一批外運的可再生能源技術設備與平價電動汽車，都有望幫助進口國擺脱對美國化石能源的依賴，從長遠層面削弱美國的能源主導優勢。

中國人提供的是與美國截然不同的東西。

戰略與國際研究中心（CSIS）全球安全與地緣戰略主席、小布殊政府（George W. Bush）時期的國務院高級官員奧爾特曼（Jon B. Alterman）直言。

戰略與國際研究中心全球安全與地緣戰略主席Jon B. Alterman。（Getty Images）

他表示，在美國引發的又一場危機中，中國展現出新的影響力。事實證明，相較於清潔能源，

化石燃料的供應是不穩定的，而且購買中國產品，擺脱對化石燃料的依賴……能提供比其他任何能源來源都更穩定的電力供應。

美媒坦言，特朗普並未流露對伊朗戰爭引發能源價格與供應危機的顧慮，「但他或許正在極力迴避一個令人不安的事實：美國對伊朗開戰，可能成為了中國迄今為止最好的清潔能源推銷員之一。」

據報道，在美以聯合空襲伊朗推高全球油價之前，中國太陽能電池板、電動汽車及電池出口就已大幅增長。專家表示，伊朗戰爭進一步放大了這一增長勢頭。

清潔能源智庫Ember的數據顯示，在截至3月的過去12個月裏，中國清潔能源技術產品出口額達2430億美元。受戰事推高能源價格、疊加中國出口退稅政策調整利好影響，3月中國太陽能產品出口量按月翻倍，達到68吉瓦。同月，有50個國家自中國進口太陽能產品規模創下歷史新高，電池出口量按月亦上漲44%。

今年第一季度，中國電動汽車、鋰電池、風力發電機組及其零件等綠色產品出口分別增長77.5%、50.4%和45.2%。（Getty Images）

另據中國乘用車協會統計，上月中國乘用電動汽車及混動汽車出口佔比飆升至 53%，按年增幅超100%，出口量已超越傳統燃油車，且增長仍在提速。這類出口主要流向亞洲與歐洲市場。

彭博新能源財經（BloombergNEF）的數據同樣顯示，近年中國風力發電機海外訂單大幅增長，從2023年的6.9吉瓦增至去年的14.3吉瓦。

中國海關發布的最新官方數據也披露，今年第一季度，中國電動汽車、鋰電池、風力發電機組及其零件等綠色產品出口分別增長77.5%、50.4%和45.2%。

分析人士指出，受到伊朗戰爭衝擊更為嚴重的國家都開始將目光投向美國能源以外的領域，轉而加大對中國能源技術產品的採購佈局。隨着更多國家依託中國清潔能源產品擺脱對美國化石能源的依附，中國的地緣影響力將進一步提升。

受到伊朗戰爭衝擊更為嚴重的國家都開始將目光投向美國能源以外的領域，轉而加大對中國能源技術產品的採購佈局。（Getty Images）

「我認為，從中國的角度來看，世界正在從依賴實體儲備保障能源供應安全，轉向技術主導，」哥倫比亞大學的中國能源市場與地緣政治研究員埃麗卡．唐斯（Erica Downs）接着說道，

而這樣的世界非常適合我們。

國際危機組織的伊朗項目主任阿里·瓦埃茲表示，這種姿態使中國成為某種願意與其他國家分享能源供應技術方案的「避風港」。

他說，「通過天然氣轉口、成品油供應及擴大太陽能產品出口，中國能夠幫助各國緩解戰爭帶來的能源衝擊，同時加深政治與經濟領域的長期依賴。中國傳遞的信號十分明確：美國給地區帶來動盪，而中國能提供穩定供給、基建支持與經濟韌性。」

報道還提到，早已為能源突發風險提前佈局的中國，在保障自身安全的同時主動擔當。在一些亞洲國家向中方尋求援助後，中國正向這些國家轉運急需的航空燃油，同時供應液化天然氣。

外交關係協會（CFR）的氣候與能源高級研究員戴維（David M. Hart）認為，此舉既為中國帶來經濟收益，也提升其地區影響力，即便對菲律賓等過往存在分歧的周邊國家亦是如此。

「中國既有務實的交易思維，也具備長遠戰略考量，」他說，「當前局勢下，中國也在為長遠發展積累資本。」

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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