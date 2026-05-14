聯合國人權專員：2萬困霍爾木茲海峽船員工時超標　須保護其權益

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）5月13日（周三）表示，目前約有2萬名海員因伊朗戰爭被困霍爾木茲海峽，國際法明確規定他們的權益應受到保護。



韓聯社報道，圖爾克指，海員們在船上的停留時間，已嚴重超出國際勞工組織規定的連續工作時間標準，稱「必須根據國內法和國際人道主義法引導他們（前往安全地點）。我們敦促所有各方，包括實施封鎖的各方，允許海員下船」。

2026年4月22日，聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）在墨西哥城舉行新聞發布會。（Reuters）

圖爾克表示，解決這個問題需要「尊重國際人道主義法，所有相關各方必須同意為他們找到解決方案。」他補充說，「由於人們正在遭受苦難，而且人數眾多，因此解決他們的苦難必須優先於任何其他利益」。

關於近期在霍爾木茲海峽發生的韓國船隻遇襲事件，圖爾克則稱，「一般而言，對民間船舶的攻擊是不可容忍的，並且依照國際人道法是被禁止的。民間設施不應成為攻擊目標。這項原則非常明確」。