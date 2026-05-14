特朗普訪華｜中國「先續後停」許可證　美牛肉對華出口遇變數

在中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤期間，中國先為數百家美國牛肉出口商發許可證，數小時後又暫停相關決定。註冊狀態從「有效」變回「過期」引發關注。



此次變動涉及的企業中，包括美國穀物貿易商嘉吉（Cargill）和美國泰森食品公司（Tyson Foods）等知名企業旗下工廠。嘉吉行政總裁賽克斯（Brian Sikes）也是作為陪同特朗普訪華的企業代表之一。

習近平主席會晤時曾呼籲擴大中美貿易、農業等領域合作。白宮此前曾明確表示會在峰會期間提出牛肉出口相關訴求，令美國超400家牛肉生產商備受振奮。

2026年2月19日，美國農業部（USDA）公布牲畜及其產品的報告，受中美貿易戰影響，報告預測2026年中國對美國牛肉進口量降低。表中可以看到，自2022年來，中國進口美國活牛數量持續降低。（USDA）

受中美貿易戰影響，逾400家美國牛肉加工廠因2020年3月至2021年4月頒發的許可證未按慣例續期失效，約占曾註冊工廠的65%。美國對華牛肉出口額已從2022年17億美元（約133億港元）的峰值，下降至去年的約5億美元（約39億港元）。

對此，有專家指出，這是中國在貿易談判中打出的「一張牌」。目前尚未明確中國海關總署的變動原因，受訪中國牛肉公司董事也因事涉敏感拒絕置評。