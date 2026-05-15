外交部：中美元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」作為新定位
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月14日展開為期兩日對中國的國事訪問。中國外交部表示，兩國元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。
外交部回應記者提問時指，應習近平主席邀請，美國總統特朗普正對中國進行國事訪問。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。
5月14日，習近平主席為特朗普總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，與特朗普總統舉行會談，並共同參觀天壇。兩國元首就事關兩國和世界的重大問題深入交換意見，達成一系列新共識。
兩國元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。
兩國元首還就妥善處理彼此關切達成重要共識，同意就國際地區問題加強溝通和協調。
兩國元首互動促進了相互理解，加深了彼此信任，推進了務實合作，增進了兩國人民的福祉，為世界注入了亟需的穩定性和確定性。
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