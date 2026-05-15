外交部：中美元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」作為新定位

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月14日展開為期兩日對中國的國事訪問。中國外交部表示，兩國元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。



外交部回應記者提問時指，應習近平主席邀請，美國總統特朗普正對中國進行國事訪問。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與美國總統特朗普（Donald Trump，左）一同出席歡迎儀式。（Reuters）

5月14日，習近平主席為特朗普總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，與特朗普總統舉行會談，並共同參觀天壇。兩國元首就事關兩國和世界的重大問題深入交換意見，達成一系列新共識。

兩國元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

兩國元首還就妥善處理彼此關切達成重要共識，同意就國際地區問題加強溝通和協調。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（左）和美國總統特朗普（Donald Trump，右）在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，向持有花束及美國國旗的孩子們揮手致意和鼓掌。（Reuters）

兩國元首互動促進了相互理解，加深了彼此信任，推進了務實合作，增進了兩國人民的福祉，為世界注入了亟需的穩定性和確定性。