特朗普訪華｜美國農業部長：中國將恢復從17州進口牛肉

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）5月16日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前訪問中國，成功爭取讓美國牛肉重返中國市場，指中方正落實恢復從美國17個州進口牛肉的承諾。



羅林斯16日在社交媒體X發表上述言論，並指中國恢復進口美國牛肉，將使美國養牛戶每頭牛的出口附加價值恢復至逾165美元（1292港元），而這些牛肉大多是牛蹄、牛舌等美國人不太喜歡吃的部位。

美國肉類出口協會15日曾表示，中國已為425家美國牛肉廠續展輸華許可，為兩國之間牛肉貿易全面恢復鋪平道路。

中國商務部新聞發言人同日講述中美經貿磋商初步成果，包括雙方原則上同意對同等規模的各自關注產品降稅，推動擴大包括農產品在內領域的雙向貿易等等。

圖為2025年4月12曰，深圳一家超市貨架上的美國牛肉。（Getty Images）

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）此前談及相關事宜時，曾表示美方預計中國將在未來三年內購買價值數百億美元的美國農產品。