特朗普：訪華取得巨大成功　達成偉大協議屬歷史性時刻｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日結束為期兩日對中國的國事訪問。特朗普在返回華盛頓後表示，訪華行是一次巨大的成功，中美之間達成偉大的協議。特朗普認為這是一個歷史性的時刻。



特朗普返回白宮後形容訪華行是歷史性時刻：

特朗普乘搭專機空軍一號（Air Force One）返回華盛頓後，在白宮外見記者時表示：「我只能說，那真是一次巨大的成功。我們（中美）達成了重要的協議，很多貿易協議。發生了很多事情，你們之後會聽到相關消息。但那的確是一次巨大的成功。我認為這真是一個歷史性的時刻。」

波音公司15日（周五）表示，總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）今次的中國之行非常成功，實現重開中國市場訂購波音飛機的主要目標，收穫包括200架飛機的初步承諾。特朗普在返回美國途中時更揚言，中國將採購可能多達750架波音客機。波音公司自2017年後就沒有接到來自中國的訂單。

美國肉類出口協會同日表示，中國海關總署已為425間美國牛肉廠已過期的輸華許可續期五年，並新增77間美國牛肉企業註冊中國食品進口企業登記系統，為兩國之間牛肉貿易全面恢復鋪平道路。

在返回美國的途中，特朗普接受霍士新聞訪問時表示，本周較早時候，美國允許三艘滿載伊朗石油的中國油輪駛出霍爾木茲海峽。

特朗普指這些油輪之所以被允許通過該水道，「是因為我們允許了這件事發生」。

2026年5月15日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）結束中國之行返回白宮時，向鏡頭做出手勢。（Reuters）

伊朗官媒早前報道指，自13日（周三）晚以來，約有30艘船隻（包括至少一艘中國船隻）通過了霍爾木茲海峽，並補充說這是「在伊朗的許可下」進行的。