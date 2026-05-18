習特會｜白宮：中國承諾增購美農產品　連續3年每年至少170億美元

美國白宮5月17日公布，中國承諾於今年至2028年，至少購買170億美元的美國農產品。白宮表示，這項承諾是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華時，和中國國家主席習近平會晤的成果。



特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

解除美國牛肉加工廠禁令 恢復進口禽肉

路透社報道，根據白宮說法，這每年170億美元的採購，將不包括中國2025年10月有關購買大豆的承諾。

白宮又稱，中國將與美國監管機構合作，解除對美國牛肉加工廠的禁令，並恢復進口未被認定為禽流感疫區的州份禽肉。

2026年5月15日，中國國家主席習近平（右）在北京中南海花園與美國總統特朗普（Donald Trump，左）會晤期間發表講話。（Reuters）

白宮同日證實中方先前的聲明，即兩國將共同成立「貿易委員會」和「投資委員會」。中國外交部長王毅日前表示，這兩個機構將致力於解決農產品市場准入問題，並在「互惠減讓關稅」的框架下擴大貿易往來。

路透社指出，去年中美爆發關稅戰後，美國對華出口的農產品顯著下降。美國農業部（USDA）的數據，2025年美國對華農產品出口金額為84億美元，較前一年同期減少65.7%。

報道指出，自特朗普首個總統任期起，中國已大幅減少了對美國農產品的依賴。於2024年，中國從美國進口的大豆比例約為20%，低於2016年的41%。