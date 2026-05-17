特朗普訪華後「不挺獨」　賴清德：捍衛台海現狀　沒有｢台獨｣問題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月13日至15日訪華，期間與習近平多次會談，外界亦普遍關注本次會晤關於台灣問題的處理。結束訪問後，特朗普在接受霍士新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）採訪時表示，「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告，他稱美方不願遠赴9500英里（約1.5萬公里）去打仗。



然而，面對特朗普的「不挺獨」言論，賴清德於今日（17日）在Facebook上回應稱，「感謝美國政府持續關注台海和平與穩定與對台灣的支持」，但堅持稱台灣為「主權獨立國家」，表示將「捍衛台海現狀，沒有『台獨』問題」。



賴清德稱，他聽取了相關機關的報告，對最新情況進行了了解和討論，並就最新局勢提出「五點說明」。

首先，賴清德稱，「台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者」，這是「中華民國一貫且堅定的立場，也是2300萬台灣人民最大共識。」他稱「台灣不會挑釁，不會升高衝突」，但也不會在壓力下放棄所謂「國家主權」與尊嚴，以及民主自由的生活方式。

第二，賴清德指，中國大陸是區域不穩定及改變現狀的根源，包括軍演及對周邊國家施加軍事、政治及經濟壓力。賴清德稱，這非台灣獨自面對的問題，而是「第一島鏈與印太區域共同面對的迫切安全挑戰」。

圖為解放軍海軍演練利用氣墊船進行登陸作戰。（鼎盛軍事）

第三，賴清德稱要「捍衛中華民國現狀，沒有『台獨』問題。」並說「中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家」，且重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，稱這是「全體台灣人民的意志」、「台灣全體人民的最大共識」，沒有所謂的「台獨」問題。

賴清德表示，願在對等與尊嚴前提下，推動與中國大陸健康有序的交流與對話，但是「拒絕以統一為名」，進行「實質上是企圖併吞台灣的統戰滲透與具政治目的的脅迫式交流與對話」。

第四點賴清德提到「美台軍售」，稱是「維護區域和平穩定的關鍵要素」，並指出這是建立在「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）的基礎之上，是美國對台灣的安全承諾，也是反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。他感謝特朗普從第一任期以來對台海和平的支持，以及軍售規模的提升，幫助台灣強化防衛，而提升軍力是「捍衛全體台灣人民的自由與安全」和盡區域責任。

專家指特朗普不願因美台軍售觸怒中國。（資料圖）

賴清德再次指「中國不放棄武力」，稱要「吞併」台灣。因此他認為，「美國持續對台軍售，並深化台美安全合作，乃至為必要，也是維護區域和平穩定的關鍵要素。」

最後，賴清德提出，「台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易」。台灣是印太安全的重要節點，也是全球AI與半導體發展的核心，更是全球供應鏈重整不可或缺的一環，是全球核心利益之所在。破壞台海和平，不僅是破壞國際規則與秩序，更將對印太安全、全球供應鏈及世界經濟帶來重大衝擊。他表示，確保台海和平穩定是全世界的共識與共同利益，「台灣絕不會被犧牲或交易」。

賴清德說，會繼續「肩負起提升自我防衛力量的責任」，不卑不亢守護民主自由，為區域及全球和平做出貢獻。